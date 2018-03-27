Режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Алтайского края объявлен в Белокурихе, Чарышском, Петропавловском, Солонешенском, Третьяковском, Краснощеком, Алтайском районах, сообщается на официальном сайте региона.
Соответствующие решения приняты органами власти муниципальных образований. По оперативным данным, в населенных пунктах региона талыми водами подтоплено 2109 приусадебных участков, 970 жилых домов, в которых проживает 2300 человек, в том числе 465 детей. Частичное подтопление участков отмечается в селах Шипуновского, Зонального, Усть-Калманского, Смоленского, Советского районов.
В населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, проведена эвакуация 793 человек. 125 человек находятся в пунктах временного размещения.
В крае работает группировка спасателей в составе 1442 человек, задействовано 402 единицы техники. Сегодня до конца дня в Алтайский край прибывают дополнительные силы и средства Сибирского регионального центра МЧС России: спасательные формирования из Красноярска направлены в Алтайский район, из Новосибирской области — в Шипуновский, Усть-Калманский, Поспелихинский районы.
Специалисты прогнозируют дальнейшее развитие паводковой ситуации по неблагоприятному сценарию, текущие погодные условия способствуют повышению уровня воды в реках, сохраняется угроза подтопления.
В понедельник, 26 марта, в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Алтайского края губернатор Александр Карлин обратил внимание на необходимость принятия исчерпывающих мер по защите населения, социальных учреждений и объектов инфраструктуры.
Он подчеркнул, что в вопросах эвакуации населения первоочередное внимание должно быть уделено пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми: "Особое внимание — одиноко проживающим инвалидам и пожилым людям. Они должны быть отдельно учтены, и администрация сельского поселения с ними должна организовать индивидуальную работу". Больные люди, беременные женщины должны быть эвакуированы заблаговременно.
24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации на территории Алтайского края Александр Карлин ввел режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Алтайского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В режиме повышенной готовности работает не только вся региональная система РСЧС, но и органы управления краевого и муниципального уровней, а также предприятия, входящие в систему обеспечения жизнедеятельности региона. Руководит их работой заместитель председателя правительства Виктор Мещеряков.
В подтапливаемых талыми водами территориях Алтайского края работает группировка спасателей, оснащенная всей необходимой техникой. Специалисты оказывают помощь жителям сел, разбивают заторы на водотоках, откачивают воду с приусадебных участков и выполняют другие работы, чтобы ускорить отток талых вод с территории населенных пунктов.
Жителям подтопленных населенных пунктов доставляют бутилированную питьевую воду и препараты для профилактики инфекционных заболеваний. На пострадавших от паводка территориях пополняют запасы продуктов и предметов первой необходимости, развернуты пункты временного размещения населения, обеспечено медицинское обслуживание жителей пострадавших от паводка населенных пунктов.
Домашний скот своевременно вывели на возвышенные места и обеспечили запасом кормов.
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