Российские ученые пришли к выводу, что вулканический пепел насыщен ядовитыми веществами, из-за чего облака после извержения представляют опасность для здоровья, сообщает "Русская планета".
Эксперты проанализировали структуру пепла, который остается после извержения вулканов в России и Латинской Америке. Оказалось, что в нем находится множество токсичных веществ, среди которых есть ртуть и мышьяк.
После извержения ветер разносит пепел на большие расстояния. Он оседает на земле, а его частички попадают в организм человека.
Самыми опасными являются наиболее мелкие частицы летучей массы. Из-за высокой удельной площади поверхности такие наночастицы впитывают в себя предельное количество металлов.
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