26 марта в Москве в возрасте 45 лет скончался бывший главный федеральный инспектор (ГФИ) по Алтайскому краю Михаил Чугуев. Об этом сообщают сразу несколько Telegram-каналов.
Точная причина смерти не указывается. Известно, что у Михаила Чугуева остались жена и дочь. Время и место похорон не называются, однако, вероятнее всего, это будет Барнаул – город, где родился и вырос Михаил Чугуев.
Портал Amic.ru выражает соболезнования родственникам бывшего ГФИ.
Напомним, пост главного федерального инспектора по Алтайскому краю Чугуев занимал с 2011 по 2017 год. Прошлым летом Михаил Чугуев добровольно оставил эту должность, о его дальнейших намерениях по трудоустройству тогда не сообщалось. На смену Михаилу Чугуеву пришел Юрий Земский.
Михаил Чугуев родился 6 февраля 1973 года в Барнауле. Окончил школу № 45. Высшее образование получил по специальности "экономист" в ВЗФЭИ. Занимал руководящие должности на промышленных предприятиях Алтайского края. В начале 2000-х годов создал с группой единомышленников при полпредстве президента в Новосибирске общественную организацию "Молодые лидеры Сибири". После этого работал в Москве, в аппарате полномочного представителя полпреда президента в СФО. Начиная с 2008 года Чугуев работал в департаменте по обеспечению взаимодействия в сфере обороны и безопасности аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. Кресло главного фединспектора в регионе он занял в апреле 2011 года. Увлекался археологией, музыкой, хоккеем. До работы в аппарате полпредства г-н Чугуев занимался мелким бизнесом, участвуя в качестве менеджера и учредителя в деятельности ряда небольших коммерческих фирм — ЗАО "Меркурий", ООО "Белсиб" и др.
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