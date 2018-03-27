Сотрудники некоторых кинотеатров во время сеанса закрывают двери в залы, чтобы не получить штрафы со стороны Минкультуры и дистрибьюторов в случае, если зрителей на сеансе окажется больше, чем проданных билетов, пишет РБК со ссылкой на председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.
"Кинотеатры сейчас находятся под мощным дамокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал", — объяснил Березин.
Кроме того, как он отметил, штрафовать могут и дистрибьюторы.
О том, что двери в один из залов кинотеатра во время сеанса были закрыты, "Ленте.ру" сообщил сотрудник торгового центра "Зимняя вишня", участвовавший в спасении детей. В помещении оказались заперты группы детей, которых привели посмотреть мультфильм. Они звонили родителям и просили спасти их, но быстро распространившийся пожар и едкий дым помешали это сделать.
Трагедию можно было бы предотвратить, если бы работали аварийные выходы, прозвучала сигнализация и имелись огнетушители.
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