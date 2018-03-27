Президент США Дональд Трамп призвал глав государств присоединиться к выдворению российских дипломатов, сообщает РИА Новости.
"Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США", — рассказал пресс-секретарь Белого дома Радж Шах.
Ранее сообщалось о намерении США, Канады, Норвегии, Украины, Албании и 16 стран Евросоюза выслать российских дипломатов. Поводом было выбрано отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будет внимательно проанализирована ситуация вокруг решений властей западных стран о выдворении дипсотрудников, однако окончательное решение будет приниматься главой государства.
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