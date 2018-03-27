В аэропорту "Кемерово" приземлился самолет специального летного отряда "Россия", которым перемещается президент РФ Владимир Путин, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет НСН.
Ранее сообщалось, что в Кемерово ожидается визит главы государства в связи с произошедшим 25 марта пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", передает URA.ru.
Ранее "Эхо Москвы" обратило внимание на то, что в течение суток с момента начала пожара Путин не появился на публике. Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что пока посещение города в графике президента не значится.
Путин в Кемерове— Доренко (@rasstriga) March 26, 2018
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