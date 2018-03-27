Фото: politonline.ru
В Кемерово опознаны тела 25 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает RT, ссылаясь на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.
"Закончены работы по 25 опознанным телам", — заявила она, добавив, что тела подготовлены к передаче в спецбюро. По ее словам, уже запланирована передача первых девяти тел родным для захоронения.
Скворцова уточнила, что среди опознанных 13 детей в возрасте от четырех до 12-13 лет.
Глава Минздрава сообщила, что в стационарах остаются 15 человек, из которых 13 в удовлетворительном состоянии.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Был объявлен трехдневный траур.
Комментарии
Наталья Владимировна Cмирнова
вчера в 21:09
Люди ! Вы о чем?! Дети ! 5А в полном составе ЗАЖИВО сгорел, первые дни каникул !!!кошмарное количество людей с детьми в воскресенье ,там в темноте в дыму, в огне !!!
Кинотеатр,который после того как туда зашли все, кто купил билеты , закрыли на ключ...
на 11-00, 26.03.2018 , по данным местной скорой ,вывезено 178 трупов. дальше инфы нет.
Загляните в себя , МЫ -КТО ???? Горе же нестерпимое. Целые семьи погибли.....
Путин, когда уже ответишь людям?
Пожары в торговых центрах стали уже практически нормой в нашей стране за последние три года. И это однозначно может повториться. У нас просто сегодня нет системы профилактики.
Нормативная база отсутствует по таким торгово-развлекательным центрам, а это громадный инженерный объект, который требует специальных подходов — и к размещению, и к организации тушения, и к эвакуации людей.
Когда начали строить и эксплуатировать такие ТРЦ, нормативная база стала отставать, и на сегодняшний день нет четких требований, какими должны быть средства дымоудаления, коллективной и индивидуальной защиты, системы оповещения, управления эвакуации и т. д. Есть лишь общие требования, но для таких многоэтажных нетиповых зданий должен быть разработан специальный свод правил. И конечно, надо обучать сотрудников — здесь, как видно из поступающей информации, все происходило спонтанно, была паника.
Путин и прилетел в Кемерово ответить
27.03.2018 08:36
- гость -
Как сказал Пучков, нашли всего 64 тела. Если было бы вывезено 178 трупов, пришлось бы объявлять государственный траур, что в свете недавней триумфальной победы президента в выборах президента и предстоящей инаугурации выглядело не очень презентабельно.
Про количество жертв нам врут, от 200 до 350, возможно, больше» — отец погибших на пожаре в «Зимней вишне» детей рассказал страшные подробности трагедии
Мужчина рассказал ещё более ужасающую информацию:«Два зала были заперты на ключ. Они звонили. Я если честно до последнего считал, что это был теракт, потому что когда они звонили и прощались с нами, слова были такие: «нас здесь заперли. Мы задыхаемся, спасите нас!»
Да вообще, КАК МОЖНО строить такие сараи и без окон и дверей и собирать такое количество людей в этих камерах? В СССР из каждого зала было 2-3 выхода сразу на улицу, двери запирали изнутри на крючок и любой свободно мог уйти из зала в любую минуту. Фильм не понравился и ушел.
А сейчас все до единого ТЦ устроены так, что ни к окнам, ни к выходам не проберешься. Была на днях в Галактике - это же УЖАС! Теряешь ориентацию через 5 минут - огромные залы, везде прилавки, торговые точки по спирали и никаких внятных указателей... А каток, детские игровые на 4 этаже, откуда не выберешься в случае чего.
А входные автоматические двери? Забыли пожар в ЦУМе, когда из-за отказавших дверей люди не могли выбраться на улицу?
Ничему и нас, и чиновников эти трагедии не учат.
Юный Путинец, ты совсем еще юный! "Отец погибших детей" разве не говорил тебе про тысячу человек?
Вот есть же твари, которые ерничают над трупами детей, используя смерть в политических целях. Эта сволочь еще хуже, чем виновники пожара
27.03.2018 08:36
- гость -
Наталья Владимировна Cмирнова
вчера в 21:09
Люди ! Вы о чем?! Дети ! 5А в полном составе ЗАЖИВО сгорел, первые дни каникул !!!кошмарное количество людей с детьми в воскресенье ,там в темноте в дыму, в огне !!!
Кинотеатр,который после того как туда зашли все, кто купил билеты , закрыли на ключ...
на 11-00, 26.03.2018 , по данным местной скорой ,вывезено 178 трупов. дальше инфы нет.
Загляните в себя , МЫ -КТО ???? Горе же нестерпимое. Целые семьи погибли.....
я,конечно же,понимаю,что сейчас нервы у всех на пределе-но,справедливости ради внесу маленькую ремарку: 5А класс состоял из 10 человек,для маленьких райцентров это полноценный класс. В тот день из всего класса не поехали 2 ребятишек. Т.е. по факту погиб практически весь класс,в составе 8 человек.
27.03.2018 09:18
гость
Вы мне? Да, я верю, что мир лучше, чем представляет его Юный Путинец, да, я верю официальной информации больше, чем засланным казачкам вроде Юного Путинца. И мне очень хочется верить, что в центре погибло не сотни детей, а 50. Я скорблю по этим пятидесяти! А Юный Путинец как раз использует эту трагедию в политических целях.
27.03.2018 09:18
гость
а кто вертикаль тотального решалова построил - не виноват да, оно само?
27.03.2018 09:10
- гость -
Юный Путинец, ты совсем еще юный! "Отец погибших детей" разве не говорил тебе про тысячу человек?
А у них соревнование...кто больше воздух испортит..., я вот не вижу разницы 64 погибло или 400, да хоть один..это уже горе, беда....А в соцсетях якобы "переживающие" со странными аватарами уже расследование провели, записи телефонных разговоров предоставляют да и другую инфу....Только вот заковыка одна, эти "Юные.......", сами себе противоречат, то они утверждают что под страхом смерти всем запрещено что либо говорить о количестве жертв, что власти подключили все службы что бы засекретить количество жертв......А сотни "Штирлицев", проходят плотные кордоны ГБистов и рискуя жизнью добывают достоверную информацию и открывают народу глаза....
А если серьезно, подло пиарится на крови, проявите человечность, будьте людьми....
27.03.2018 09:26
месный
По постам видно, кто искренне хочет разобраться в причинах трагедии, а кто использует трагедию в политических целях
У навальнят нет понятия грани, можно все, что идет на пользу их политическим целям
27.03.2018 08:36
- гость -
не стыдно спекулировать на такой теме?
совести вообще нет?
Чтобы пожарное безобразие прекратилось, нужно производить СВОИ материалы для ремонта и отделки , которые будут соответствовать сертификатам и гостам.
А персоналу вести себя как людям, а не как гиенам.
27.03.2018 09:28
- гость -
Разницу в количестве погибших видят чиновники. Если меньше 100 погибших, то можно обойтись только региональным трауром. Поэтому в ТРЦ не могло погибнуть больше 100 человек.
27.03.2018 09:30
гость
я к политике не имею никакого отношения и никогда не имел.
Кто обычно на базаре громче всех кричит - держи вора? Это я про вас.
и про вас
27.03.2018 09:33
гость
Ну вот. можно выдохнуть... С нами наш вождь, наша путеводная звезда, покой и стабильность. Все хорошо. Да и какие сгоревшие дети, когда с дипломатами проблемы и нужно доказать миру , что мы сверхдержава!
(примечательно, что вчера по всей сети комменты отличались от сегодняшних)
В воскресенье кинозалы как правило заполнены.И там не по 10 человек сидит а сотня минимум.Слабо верится что 64 человека всего погибли.Человек под 200 более реальная цифра.С учетом не только кинозалов а детской площадки и просто несоориентировавшихся.Где то читал вчера что якобы всего 200 человек было в тц.Что за чушь.Там тыща человек бродит по воскресеньям.
27.03.2018 08:37
Юный Путинец
Путин, когда уже ответишь людям
Некогда ему, он дела принимает от прежнего президента, а после пособолезнует и призовёт народ сплотиться вокруг него с вротенбергами и противостоять санкциям, а пожар этот он никогда не забудет... до следующего пожара.
Не могу не повторить, есть же твари, которые ерничают над трупами детей, используя смерть в политических целях. По хрену им, кто там на самом деле виноват и как сделать, чтобы этого не случилось. Этим тварям, чем хуже и чем больше детей погибло, тем для них лучше. По их постам кажется, что они аж в восторге, что так детей много погибло