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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Опознаны тела 25 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

, ИА "Амител"
Среди опознанных 13 детей

Фото: politonline.ru

В Кемерово опознаны тела 25 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает RT, ссылаясь на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

"Закончены работы по 25 опознанным телам", — заявила она, добавив, что тела подготовлены к передаче в спецбюро. По ее словам, уже запланирована передача первых девяти тел родным для захоронения.

Скворцова уточнила, что среди опознанных 13 детей в возрасте от четырех до 12-13 лет.

Глава Минздрава сообщила, что в стационарах остаются 15 человек, из которых 13 в удовлетворительном состоянии.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Был объявлен трехдневный траур.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.03.2018 08:36
- гость -

Наталья Владимировна Cмирнова

вчера в 21:09

Люди ! Вы о чем?! Дети ! 5А в полном составе ЗАЖИВО сгорел, первые дни каникул !!!кошмарное количество людей с детьми в воскресенье ,там в темноте в дыму, в огне !!!
Кинотеатр,который после того как туда зашли все, кто купил билеты , закрыли на ключ...
на 11-00, 26.03.2018 , по данным местной скорой ,вывезено 178 трупов. дальше инфы нет.
Загляните в себя , МЫ -КТО ???? Горе же нестерпимое. Целые семьи погибли.....

0  0
27.03.2018 08:37
Юный Путинец

Путин, когда уже ответишь людям?

0  0
27.03.2018 08:37
- гость -

Пожары в торговых центрах стали уже практически нормой в нашей стране за последние три года. И это однозначно может повториться. У нас просто сегодня нет системы профилактики.
Нормативная база отсутствует по таким торгово-развлекательным центрам, а это громадный инженерный объект, который требует специальных подходов — и к размещению, и к организации тушения, и к эвакуации людей.
Когда начали строить и эксплуатировать такие ТРЦ, нормативная база стала отставать, и на сегодняшний день нет четких требований, какими должны быть средства дымоудаления, коллективной и индивидуальной защиты, системы оповещения, управления эвакуации и т. д. Есть лишь общие требования, но для таких многоэтажных нетиповых зданий должен быть разработан специальный свод правил. И конечно, надо обучать сотрудников — здесь, как видно из поступающей информации, все происходило спонтанно, была паника.

0  0
27.03.2018 08:42
- гость -

Путин и прилетел в Кемерово ответить

0  0
27.03.2018 08:44
- гость -

27.03.2018 08:36
- гость -

Как сказал Пучков, нашли всего 64 тела. Если было бы вывезено 178 трупов, пришлось бы объявлять государственный траур, что в свете недавней триумфальной победы президента в выборах президента и предстоящей инаугурации выглядело не очень презентабельно.

0  0
27.03.2018 08:44
Юный Путинец

Про количество жертв нам врут, от 200 до 350, возможно, больше» — отец погибших на пожаре в «Зимней вишне» детей рассказал страшные подробности трагедии

0  0
27.03.2018 08:45
Юный Путинец

Мужчина рассказал ещё более ужасающую информацию:«Два зала были заперты на ключ. Они звонили. Я если честно до последнего считал, что это был теракт, потому что когда они звонили и прощались с нами, слова были такие: «нас здесь заперли. Мы задыхаемся, спасите нас!»

0  0
27.03.2018 08:58
гость

Да вообще, КАК МОЖНО строить такие сараи и без окон и дверей и собирать такое количество людей в этих камерах? В СССР из каждого зала было 2-3 выхода сразу на улицу, двери запирали изнутри на крючок и любой свободно мог уйти из зала в любую минуту. Фильм не понравился и ушел.
А сейчас все до единого ТЦ устроены так, что ни к окнам, ни к выходам не проберешься. Была на днях в Галактике - это же УЖАС! Теряешь ориентацию через 5 минут - огромные залы, везде прилавки, торговые точки по спирали и никаких внятных указателей... А каток, детские игровые на 4 этаже, откуда не выберешься в случае чего.
А входные автоматические двери? Забыли пожар в ЦУМе, когда из-за отказавших дверей люди не могли выбраться на улицу?
Ничему и нас, и чиновников эти трагедии не учат.

0  0
27.03.2018 09:10
- гость -

Юный Путинец, ты совсем еще юный! "Отец погибших детей" разве не говорил тебе про тысячу человек?

0  0
27.03.2018 09:18
гость

Вот есть же твари, которые ерничают над трупами детей, используя смерть в политических целях. Эта сволочь еще хуже, чем виновники пожара

0  0
27.03.2018 09:22
Ируся

27.03.2018 08:36
- гость -
Наталья Владимировна Cмирнова

вчера в 21:09

Люди ! Вы о чем?! Дети ! 5А в полном составе ЗАЖИВО сгорел, первые дни каникул !!!кошмарное количество людей с детьми в воскресенье ,там в темноте в дыму, в огне !!!
Кинотеатр,который после того как туда зашли все, кто купил билеты , закрыли на ключ...
на 11-00, 26.03.2018 , по данным местной скорой ,вывезено 178 трупов. дальше инфы нет.
Загляните в себя , МЫ -КТО ???? Горе же нестерпимое. Целые семьи погибли.....

я,конечно же,понимаю,что сейчас нервы у всех на пределе-но,справедливости ради внесу маленькую ремарку: 5А класс состоял из 10 человек,для маленьких райцентров это полноценный класс. В тот день из всего класса не поехали 2 ребятишек. Т.е. по факту погиб практически весь класс,в составе 8 человек.

0  0
27.03.2018 09:25
- гость -

27.03.2018 09:18
гость

Вы мне? Да, я верю, что мир лучше, чем представляет его Юный Путинец, да, я верю официальной информации больше, чем засланным казачкам вроде Юного Путинца. И мне очень хочется верить, что в центре погибло не сотни детей, а 50. Я скорблю по этим пятидесяти! А Юный Путинец как раз использует эту трагедию в политических целях.

0  0
27.03.2018 09:26
месный

27.03.2018 09:18
гость

а кто вертикаль тотального решалова построил - не виноват да, оно само?

0  0
27.03.2018 09:28
- гость -

27.03.2018 09:10
- гость -
Юный Путинец, ты совсем еще юный! "Отец погибших детей" разве не говорил тебе про тысячу человек?

А у них соревнование...кто больше воздух испортит..., я вот не вижу разницы 64 погибло или 400, да хоть один..это уже горе, беда....А в соцсетях якобы "переживающие" со странными аватарами уже расследование провели, записи телефонных разговоров предоставляют да и другую инфу....Только вот заковыка одна, эти "Юные.......", сами себе противоречат, то они утверждают что под страхом смерти всем запрещено что либо говорить о количестве жертв, что власти подключили все службы что бы засекретить количество жертв......А сотни "Штирлицев", проходят плотные кордоны ГБистов и рискуя жизнью добывают достоверную информацию и открывают народу глаза....
А если серьезно, подло пиарится на крови, проявите человечность, будьте людьми....

0  0
27.03.2018 09:30
гость

27.03.2018 09:26
месный

По постам видно, кто искренне хочет разобраться в причинах трагедии, а кто использует трагедию в политических целях

0  0
27.03.2018 09:33
гость

У навальнят нет понятия грани, можно все, что идет на пользу их политическим целям

0  0
27.03.2018 09:44
- гость -

27.03.2018 08:36
- гость -

не стыдно спекулировать на такой теме?
совести вообще нет?

0  0
27.03.2018 09:45
- гость -

Чтобы пожарное безобразие прекратилось, нужно производить СВОИ материалы для ремонта и отделки , которые будут соответствовать сертификатам и гостам.
А персоналу вести себя как людям, а не как гиенам.

0  0
27.03.2018 09:47
- гость -

27.03.2018 09:28
- гость -

Разницу в количестве погибших видят чиновники. Если меньше 100 погибших, то можно обойтись только региональным трауром. Поэтому в ТРЦ не могло погибнуть больше 100 человек.

0  0
27.03.2018 09:48
месный

27.03.2018 09:30
гость
я к политике не имею никакого отношения и никогда не имел.

Кто обычно на базаре громче всех кричит - держи вора? Это я про вас.

и про вас
27.03.2018 09:33
гость

0  0
27.03.2018 09:59
- гость -

Ну вот. можно выдохнуть... С нами наш вождь, наша путеводная звезда, покой и стабильность. Все хорошо. Да и какие сгоревшие дети, когда с дипломатами проблемы и нужно доказать миру , что мы сверхдержава!
(примечательно, что вчера по всей сети комменты отличались от сегодняшних)

0  0
27.03.2018 10:11
9

В воскресенье кинозалы как правило заполнены.И там не по 10 человек сидит а сотня минимум.Слабо верится что 64 человека всего погибли.Человек под 200 более реальная цифра.С учетом не только кинозалов а детской площадки и просто несоориентировавшихся.Где то читал вчера что якобы всего 200 человек было в тц.Что за чушь.Там тыща человек бродит по воскресеньям.

0  0
27.03.2018 10:18
- гость -

27.03.2018 08:37
Юный Путинец
Путин, когда уже ответишь людям

Некогда ему, он дела принимает от прежнего президента, а после пособолезнует и призовёт народ сплотиться вокруг него с вротенбергами и противостоять санкциям, а пожар этот он никогда не забудет... до следующего пожара.

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27.03.2018 10:25
гость

Не могу не повторить, есть же твари, которые ерничают над трупами детей, используя смерть в политических целях. По хрену им, кто там на самом деле виноват и как сделать, чтобы этого не случилось. Этим тварям, чем хуже и чем больше детей погибло, тем для них лучше. По их постам кажется, что они аж в восторге, что так детей много погибло

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