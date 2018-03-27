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Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 27 марта

, ИА "Амител"
В городе произошло две аварии

Фото: thejournal.ie

Заторы в восемь баллов образовались в столице Алтайского края во вторник, 27 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на перекрестке улицы Северо-Западной и проспекта Калинина, а также на нескольких участках Павловского тракта, включая его пересечение с улицами Просторная и Попова и отрезок после кольцевого перекрестка. Скорость движения на данных участках не превышает 3-7 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов, улицами Антона Петрова и Власихинская, на перекрестке улиц Малахова — Петра Сухова, на площадях Победы и Октября, а также на нескольких отрезках улиц Матросова, Советской Армии и Гоголя, на Змеиногорском тракте и ряде участков проспектов Красноармейский и Ленина.

Отметим, что в городе произошло два ДТП. Машины столкнулись на перекрестке ул. Советской Армии - пр-т Коммунаров, а также на пересечении последнего с улицей Юрина. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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