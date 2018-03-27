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Охранника торгового центра "Зимняя вишня", который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения, задержали в Кемерово. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Она уточнила, что на данный момент были задержаны и допрошены пять человек, в том числе сотрудник ЧОПа.
Также представитель Следственного комитета добавила, что следователи уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, вспыхнул пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживает пожарную сигнализацию.
Специалист по уголовному праву Алексей Синицын рассказал агентству, что задержанному охраннику может грозить серьезный уголовный срок, поскольку его действия подпадают под статью "Нарушение требований пожарной безопасности".
Напомним, пожар вспыхнул в ТЦ в воскресенье, 25 марта, днем. Предварительно установлено, что жертвами трагедии стали 64 человека.
Комментарии
Вот и найден крайний(((((Не думаю,что этот человек настолько дебил,чтобы сделать такое(((
Я уверен, что ему предложили очень большую сумму, что бы взял на себя ответственность. Нужен крайний и явно им будет не Штенгелов. ЧОПовец отсидит года 3-4 и по удо выйдет, где будет его ждать сумма с 7-8 нолями на счете и спокойная жизнь на побережье ЮВА.
Найдите настоящих виновников,которые построили здание с нарушением,которые дали разрешение на эксплуатацию и т.д. А не вот это вот всё.
А она там точно была?
Если это и правда сделал он, то как он сможет жить после всего???
сигнализация видно давала много ложных срабатываний поэтому ее и отключали не задумываясь и все это делается по приказу руководства.
А думаю что вполне мог отключить, некоторое общение с подобными людьми имел,
думать не их конек.
Но свалить все на него очень глупо.
Наказать надо надзорные органы за попустительство, если у них нет заверенных документов о нарушении пожарной охраны в том здании и предписаний устранить неисправности. А так же всех кто на это попустительство глазки свои жадные закрывал.
Судя по итогам "Лошади" в Перми, где сроки получили все: хозяева, аниматоры, управляшка, пожарники ( в т.ч. начальник) и сроки немалые до 8,5 лет, тои здесь разберутся. И не надо жалеть охранника, он знал на что шел, когда запирал аварийные выходы, как и когда отключал сигнализацию. Он лично, как и хозяева и контролирующите органы ответственен за гибель людей. Сесть должны все причастные, только погибших не вернешь.
А женщину,запершую детей в кинозале и ушедшую от дверей , она как себя чувствует,оставив детей гореть заживо(((
Если сигнализация срабатывала когда хотела, то почему её не починили или не поменяли? Вот за это стрелять надо.
Как-то в "Европе" днём что-то выло типа сигнализации и что-то голос объявлял, но за музыкой не было понятно что говорили, люди запереглядывались и тут же решили что это репетиция аварийный ситуаций и ни один не пошёл на выход. Так что и там так же было бы, если бы он не отключил, просто теперь в него вцепятся, есть на кого свалить, вот вам и стрелочник.
Сейчас скинули видео, где официальным лицам задан вопрос, а почему в списках пропавших без вести (т.е. погибших) нет ни одной фамилии из детей, которых привезли из района на фильм. Официальное лицо замолчало. Так что про 64 скорее всего неправда.
Закрытые на ключ двери, возгорание, а дата какая 25 марта....
Злой умысел , слишком много совпадений.
Если это акт политической борьбы , как тут некоторые пытаются выставить, то расстреливать пора таких предприимчивых.
А сколько в Барнауле торговых центров строилось с нарушениями? Есть случай когда разрешение на строительство выдавалось спустя длительное время после начала этого стоительства. Бывает стройнадзорщиков начальство вежливо просило быть поснисходительней. И дело-то не в коррупции, взятках. Там аргумент, дескать, к нам заходит крупный инвестор, государственно-частное партнерство, то сё, инвестор берет на себя обязательство дорогу построить, еще чего-нибудь.... И все всё знали, и всем было по хрен. И не в чиновниках дело. Даже продавщицы из ТЦ знали, что здание построено с нарушениями.