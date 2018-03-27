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Медики рассматривают возможность отключения мальчика, который пострадал при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет Life, ссылаясь на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.
"Сегодня будет вопрос о возможном отключении от аппарата ИВЛ мальчика, который находится в реанимации", — заявила она во вторник, 27 марта.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно последним данным, его жертвами стали 64 человека.
Ранее Скворцова сообщила о том, что уже опознаны тела 25 погибших.
Комментарии
А зачем его отключать?
"Сегодня будет вопрос о возможном отключении от аппарата ИВЛ мальчика, который находится в реанимации", — заявила она во вторник, 27 марта.
Причину почему не указывают? Безнадежен? Или стабилен и дышит самостоятельно?
27.03.2018 09:19 гость, возможно пострадал мозг, и дальнейшее лечение и восстановление не рентабельно (извините за бюрократический язык), может еще какие причины, просто статья вброс на вентилятор из которой ничего не понятно
В состоянии 11-летнего мальчика, получившего травмы при падении из окна ТРК «Зимняя вишня», наблюдается положительная динамика, но оно остается тяжёлым. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова
Это тот самый мальчик, единственный спасшийся из всей семьи? Жена второй день следит за этой трагедией, она мне вчера сказала, что там ребёнка его мать вытолкнула из единственного окна, а сама осталась там... с мужем и дочкой... не успели или не смогли сами спастись. Не знаю, насколько это правда, но если это так, то нет такой суммы, которая была бы слишком дорога для его спасения! Мать ценой своей жизни дала ребёнку второй шанс, так чего стоит всё и все, если мы не сможем спасти после такой жертвы, а? Думаю здесь вопрос не в деньгах, и очень горько было смотреть и узнавать о том, сколько людей там погибло и пострадало, особенно о детишках, надеюсь на то, что следствие пройдёт не формально, и народу покажут истинных виновников произошедшей трагедии, принёсшей столько горя во многие семьи.
Виновников-то покажут и накажут, но как обычно высокопоставленные взяточники не пострадают, не для того вертикаль выстраивали.
Виновными окажутся уборщица и дворник.
27.03.2018 09:54
- гость -
сам то не берешь что плохо лежит?
любитель халявы
Для начала, необходимо выяснить, что было причиной пожара, почему люди не смогли спастись, у нас в Барнауле, много ли ТЦ, в которых всё в порядке? Лично я не обращал внимания на всякие эвакуационные выходы и т. д., но ведь обычно на виду лифты, эскалаторы, а случись что (не дай Бог) и куда бежать? Только в "Европе" помню большую лестницу ( при пожаре нельзя пользоваться лифтом, насчёт эскалатора не помню), а в остальных ТЦ как?
Одна из главных причин трагедии в том, что всё у нас делалось и делается за откаты. Виноват тот , кто создал такую систему, именно систему, а не то частное разгильдяйство в ТРЦ. Охранник отключил пожарную сигнализацию, у нас в огроменном офисном здании её тоже так же отключают, т.к. у неё очень часто происходят ложные срабатывания. Кто-то за откаты протолкнул эту пожарно-охранную сигнализацию.