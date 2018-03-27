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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Пострадавшего при пожаре в Кемерово ребенка могут отключить от аппарата ИВЛ

, ИА "Амител"
В данный момент ребенок находится в реанимации

Фото: 360tv.ru

Медики рассматривают возможность отключения мальчика, который пострадал при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет Life, ссылаясь на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

"Сегодня будет вопрос о возможном отключении от аппарата ИВЛ мальчика, который находится в реанимации", — заявила она во вторник, 27 марта.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно последним данным, его жертвами стали 64 человека.

Ранее Скворцова сообщила о том, что уже опознаны тела 25 погибших.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.03.2018 09:19
гость

А зачем его отключать?

0  0
27.03.2018 09:23
- гость -

"Сегодня будет вопрос о возможном отключении от аппарата ИВЛ мальчика, который находится в реанимации", — заявила она во вторник, 27 марта.

Причину почему не указывают? Безнадежен? Или стабилен и дышит самостоятельно?

0  0
27.03.2018 09:24
Влад


27.03.2018 09:19 гость, возможно пострадал мозг, и дальнейшее лечение и восстановление не рентабельно (извините за бюрократический язык), может еще какие причины, просто статья вброс на вентилятор из которой ничего не понятно

0  0
27.03.2018 09:49
Podkop

В состоянии 11-летнего мальчика, получившего травмы при падении из окна ТРК «Зимняя вишня», наблюдается положительная динамика, но оно остается тяжёлым. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова

0  0
27.03.2018 09:50
Гость

Это тот самый мальчик, единственный спасшийся из всей семьи? Жена второй день следит за этой трагедией, она мне вчера сказала, что там ребёнка его мать вытолкнула из единственного окна, а сама осталась там... с мужем и дочкой... не успели или не смогли сами спастись. Не знаю, насколько это правда, но если это так, то нет такой суммы, которая была бы слишком дорога для его спасения! Мать ценой своей жизни дала ребёнку второй шанс, так чего стоит всё и все, если мы не сможем спасти после такой жертвы, а? Думаю здесь вопрос не в деньгах, и очень горько было смотреть и узнавать о том, сколько людей там погибло и пострадало, особенно о детишках, надеюсь на то, что следствие пройдёт не формально, и народу покажут истинных виновников произошедшей трагедии, принёсшей столько горя во многие семьи.

0  0
27.03.2018 09:54
- гость -

Виновников-то покажут и накажут, но как обычно высокопоставленные взяточники не пострадают, не для того вертикаль выстраивали.

0  0
27.03.2018 09:59
Гостья

Виновными окажутся уборщица и дворник.

0  0
27.03.2018 10:01
- гость -

27.03.2018 09:54
- гость -
сам то не берешь что плохо лежит?
любитель халявы

0  0
27.03.2018 10:12
гость

Для начала, необходимо выяснить, что было причиной пожара, почему люди не смогли спастись, у нас в Барнауле, много ли ТЦ, в которых всё в порядке? Лично я не обращал внимания на всякие эвакуационные выходы и т. д., но ведь обычно на виду лифты, эскалаторы, а случись что (не дай Бог) и куда бежать? Только в "Европе" помню большую лестницу ( при пожаре нельзя пользоваться лифтом, насчёт эскалатора не помню), а в остальных ТЦ как?

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27.03.2018 10:21
- гость -

Одна из главных причин трагедии в том, что всё у нас делалось и делается за откаты. Виноват тот , кто создал такую систему, именно систему, а не то частное разгильдяйство в ТРЦ. Охранник отключил пожарную сигнализацию, у нас в огроменном офисном здании её тоже так же отключают, т.к. у неё очень часто происходят ложные срабатывания. Кто-то за откаты протолкнул эту пожарно-охранную сигнализацию.

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