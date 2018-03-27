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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Целинном районе Алтайского края в понедельник, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что инцидент произошел около 16:00 на 40-м километре трассы "Бийск — Мартыново — Ельцовка". На место сразу же прибыли сотрудники Госавтоинспекции для оказания помощи пострадавшим и организации движения на дороге.
Стражи порядка установили, что за рулем автобуса, следовавшего по маршруту "Белокуриха — Новокузнецк", находился 54-летний водитель. Он не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 36 пассажиров, в результате ДТП никто не погиб. Пострадавшим была оказана медпомощь.
Инспекторы ГИБДД работают на месте и устанавливают обстоятельства ДТП.
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