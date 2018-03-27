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Новосибирская полиция возбудила дело из-за убитой собаки в "Марии-Ра"

, ИА "Амител"
Сотруднику магазина грозит уголовное преследование

Фото: m-art22.ru

Полиция города Новосибирска возбудила дело из-за убийства бездомной собаки, совершенного сотрудником магазина "Мария-Ра", сообщают местные СМИ.

15 марта в магазине "Мария-Ра" в Новосибирске на улице Героев Революции, 47 была убита бездомная собака. Всё это происходило на глазах у посетителей, в том числе и детей. По описаниям людей, собака была маленькая по размеру, похожая на пуделя. На место приезжали сотрудники полиции, но ответ по данному делу стал известен только 23 марта.

"Зверское убийство пуделя сотрудником супермаркета в Новосибирске получило огромный общественный резонанс благодаря неравнодушной девушке. Наш фонд подключился к ситуации: были составлены и распространены обращения, люди откликнулись, вследствие оперативной обратной связи (жалоб от граждан) результат не заставил себя ждать!" — сообщили на странице новосибирского фонда "С правом на надежду" в соцсети "ВКонтакте".

Информацию о возбуждении дела подтвердила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Анастасия Лоскутова, которая стала свидетельницей происшествия.

"Мне пришло официальное письмо, что возбуждено уголовное дело по статье 245, часть 1-я (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель). Со следователем ещё не разговаривала, со мной никто пока не связывался", — сообщила Лоскутова.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.03.2018 09:59
- гость -

Как я понимаю , для нормальной работы наших органов нужны смерти и скандалы. Без этого они свою &опу не поднимут

0  0
27.03.2018 10:03
Vanadiy2014

Полиции надо быть последовательной. Если преследовать по статье "жестокое обращение", то значит надо против каждого собачника, что держит питомца в городской квартире, заводить уголовное дело. Ибо они самые натуральные живодёры. Либо не преследовать никого. А иначе как-то не справедливо выходит, выборочно.

0  0
27.03.2018 10:05
- гость -

ну наконец-то очнулись

0  0
27.03.2018 10:06
- гость -

Vanadiy2014, жаль, что карательная психиатрия запрещена

0  0
27.03.2018 10:07
- гость -

Vanadiy2014
Должен быть заявитель. Вы пишите заявления на жестокое обращение-посмотрим, что будет.

0  0
27.03.2018 10:07
- гость -

Складывается впечатление , что в эту компанию берут для работы людей не отягощенных совестью. Все эти тесты что там проводят видимо для этого.

0  0
27.03.2018 10:14
гость

Для бродячих построить приюты рядом с администрациями всех уровней а также мвд и пускай они напоминают что нужно ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ и КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ окружающие не должны страдать А по првде эта тема уже осточертела

0  0
27.03.2018 10:16
Vanadiy2014

27.03.2018 10:06
- гость -
Vanadiy2014, жаль, что карательная психиатрия запрещена

Возможно вы правы и живодёров действительно стоило бы лечить таким образом. Но я не настолько радикален. Достаточно простого запрета на жестокое обращение, включая содержания собак в столь неподобающих условиях, как квартира.

0  0
27.03.2018 10:16
гость

людей убивают такого шума нет Наверное заняться нечем

0  0
27.03.2018 10:27
- гость -

Ванадий, про квартиру и одну собаку в ней понятно. Про зоопарки что скажете?)
По теме - все правильно, сегодня в собаку ножницы швырнул, завтра в человека.

0  0
27.03.2018 10:29
Vanadiy2014

27.03.2018 10:27
- гость -

Цирки и зоопарки должны быть запрещены. Люди, которые водят детей посмотреть на мучения зверушек, и сами безумны и детям корёжат психику.

0  0
27.03.2018 10:33
- гость -

Vanadiy2014 обычный тролль, зачем с ним связываться, пусть блажит в одно горло.

0  0
27.03.2018 10:34
- гость -

Вот так бы полиция работала, когда офигевшие детки олигархов на машинах людей давят.

0  0
27.03.2018 10:52
- гость -

Ну тролли тоже хотят кушать - а если вы не будите на них реагировать они подохнут.

0  0
27.03.2018 11:30
майор

Эй болтуны! Речь не о собаке а об убийстве. О предсмертном хрипе, крови, мозгах по полу и конвульсиях.
Прямо в магазине при детях и женщинах
А если завтра они в магазине убьют бомжа? или инвалида? А????
Нет контроля за кадрами раз кадры нарушают уголовный кодекс среди бела дня

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