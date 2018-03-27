Фото: argumenti.ru
Российский лидер Владимир Путин пока не прилетел в Кемерово. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Пока нет", — заявил он в ответ на вопрос, прибыл ли глава государства в Кемерово.
Ранее СМИ сообщили, что в кемеровском аэропорту сел самолет специального летного отряда "Россия", но на борту нет представителей официальных делегаций.
Напомним, крупный пожар произошел в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта. Согласно последним данным, его жертвами стали 64 человека.
Комментарии
Путин ,как и в случае с Курском опять наступает на одни и те же грабли,показывая свое явное безразличие к происходящему....Какие,на....,встречи с эмиром Катара?????Глава государства должен был быть на месте трагедии!!!!!!
Президент РФ Владимир Путин рано утром во вторник прибыл в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
Дайте человеку отметить свои очередные перевыборы. Привязались с какими то детьми..
Модератор привет ! РАБОТАЕШЬ !!!