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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Путин почтит в Кемерово память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

, ИА "Амител"
Ожидается, что президент посетит место трагедии и заслушает доклады экстренных служб

Фото: moimir.org

Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где с 27 марта объявлен траур по погибшим в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", передает ТАСС.

Ожидается, что глава государства посетит место ЧП и заслушает доклады представителей экстренных служб и руководства региона.

Напомним, что о визите Путина в столицу Кузбасса сообщалось и ранее, но затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства еще не прибыл в Кемерово.

В данный же момент информация о визите президента подтверждена.

Напомним, масштабный пожар произошел в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. Уже официально подтверждена гибель более 60 человек. Также в результате ЧП десятки человек пострадали.

В связи с трагедией расследуется уголовное дело, в Кемерово из Москвы прибыли следователи.

С 27 по 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.03.2018 10:27
- гость -

Песков же опроверг))))Вот олень!!!!Трудно будет Путину,если решит выйти к народу(((

0  0
27.03.2018 10:30
- гость -

Явно не 64 погибших. В Сочи в самолете 92 человека погибло, он туда не ездил.

0  0
27.03.2018 10:37
гость

В 1996 году национальный траур был объявлен после столкновения поезда и школьного автобуса, погибло 19 человек. В 1999 году в самарском УВД во время пожара погибли 57 человек. Национальный траур объявили через неделю.

0  0
27.03.2018 10:39
- гость -

Возле администрации в Кемерово сейчас собрались тысячи людей.

Выйдет ли Путин к людям на митинг?

0  0
27.03.2018 10:40
- гость -


27.03.2018 10:27
- гость -
Почему трудно, скажет, что Песков снова нес пургу...

0  0
27.03.2018 10:43
- гость -

Погибло 19..... погибло 57...... При Путине это нормально, на повод для траура

0  0
27.03.2018 10:45
Митя

27.03.2018 10:30
- гость - Это называется Пиар на костях. Ему глубоко плевать на погибших,возможно это было и запланировано, чтобы отвлечь народ от махинациях на выборах, но Солнцеликий обязан появиться на месте трагедии,вроде как он скорбит вместе со всеми и т.д и т.п.

0  0
27.03.2018 10:47
- гость -

Так вот для чего с Новосибирска

0  0
27.03.2018 10:58
Василий

27.03.2018 10:39
- гость - "Выйдет ли Путин к людям на митинг?" Вы шутите? Нужны ему Люди, соберут толпу актеров он сделает вид,что поговорил с ними, это театрализованное представление покажут СМИ и все успокоятся. НИКОГДА Путин не БУДЕТ с обычным народом общаться

0  0
27.03.2018 10:58
Kimi

Причем тут выборы то и их фальсификация опять?
Вы своем уме то?
Случилось ГОРЕ! а вы опять про власть, политику и выборы
Не надоело???

0  0
27.03.2018 11:03
- гость -

выйдет он только оцепление будет писец какое, и не слова о том что проходит митинг

0  0
27.03.2018 11:03
гость

Твари, которые используют трагедию что-бы поговорить о выборах, еще хуже, чем виновники пожара. Виновники допустили это по преступной халатности, не желая чтобы это случилось. За это их надо на пожизненное. А эти твари прям радуются случившемуся, их только убирать совсем, это уже не люди

0  0
27.03.2018 11:04
- гость -

Явно не 64 погибших

это количество найденных тел. а есть еще пропавшие без вести. по сути - полностью горевшие.

0  0
27.03.2018 11:08
Геноцид Эклеров

вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил гражданам, у которых имеется информация о якобы не вошедших в официальную статистику пропавших людях, подавать эти имена в областную администрацию.

как вы скроете смерти людей? ну как?

а тварям, что танцуют на костях невинно погибших, и что используют любой повод для своей поганой политоты, гореть в аду.

0  0
27.03.2018 11:10
Это

Это могли быть ваши дети в вашем городе, но повезло (пока). Нормальных слов нет, а ненормативную лексику не пропускают ...

0  0
27.03.2018 11:12
- гость -

27.03.2018 10:45
Митя

Вы вообще в своем уме?

0  0
27.03.2018 11:14
- гость -

Нет доверия к этому ...........

0  0
27.03.2018 11:14
майор

Тут три вопроса
1. установлено что с началом возгорания двери в кинотеатр были надежно заперты
Кем и для чего?
2. охрана препятствовала эвакуации детей и взрослым пытающимся проникнуть в зону пожара
Для чего?
3. с началом пожара сирена тревоги была специально отключена
4. Этот ТЦ не первый который горел в Кемерово при подобных обстоятельствах
Эти три пункта говорят о том что это теракт

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27.03.2018 11:16
Геноцид Эклеров


27.03.2018 11:12
- гость -

а Митя просто использует смерть детей как повод накинуть говнеца на вентилятор.
все эти "мити" со штаба Ололеши на Молодежке.

0  0
27.03.2018 11:20
Геноцид Эклеров

27.03.2018 11:14
майор

очевидная портупея головного мозга.
увы, неизлечимо.

это история про разгильдяйство и коррупцию. вот так обыденно и страшно одновременно.
двери закрывают, потому что прокатчики/дистрибьютеры штрафуют кинозалы за несоответствие проданных билетов и людей в кинозале. вот чтобы облегчить себе заботы, и закрывают двери. сволочи? безусловно.
как и в моменте с отключением сигнализации. наверное просто сработки были, они и выключили, чтобы возни меньше было.

0  0
27.03.2018 11:20
- гость -

Радость то какая, Владимир Владимирович приехал!!!

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27.03.2018 11:29
Kimi

11:20
И в чем он дурак?
Дураки те, кто из трагедии пытаются очередной раз на власть говна покидать. Уроды блин.
Если б Путин не победил бы на выборах, то этой трагедии бы не случилось бы что ли?
Не надо в Горе политикой заниматься!!! Это просто свинство.

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27.03.2018 11:38
майор

27.03.2018 11:20
Геноцид Эклеров
.
двери закрывают, потому что прокатчики/дистрибьютеры штрафуют кинозалы за несоответствие проданных билетов и людей в кинозале. вот чтобы облегчить себе заботы, и закрывают двери.

а теперь представьте что пожар-теракт. поджигал профессионал. Время, место и пути отхода выбраны идеально. И он знал что все потом спишут на разгильдяйство а значит оставят ему возможность для новых подобных терактов
Копать надо этот случай и допрашивать очевидцев как следует
В случае с египетским самолетом бомбу с датчиком давления на взрывателе тоже хитрошопо очень подложили. Типо сам самолет разбился

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27.03.2018 11:39
- гость -

либо комменты кто то пишет , либо пишущие в реале туповаты.. жаль

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