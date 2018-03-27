Фото: moimir.org
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где с 27 марта объявлен траур по погибшим в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", передает ТАСС.
Ожидается, что глава государства посетит место ЧП и заслушает доклады представителей экстренных служб и руководства региона.
Напомним, что о визите Путина в столицу Кузбасса сообщалось и ранее, но затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства еще не прибыл в Кемерово.
В данный же момент информация о визите президента подтверждена.
Напомним, масштабный пожар произошел в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. Уже официально подтверждена гибель более 60 человек. Также в результате ЧП десятки человек пострадали.
В связи с трагедией расследуется уголовное дело, в Кемерово из Москвы прибыли следователи.
С 27 по 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.
Комментарии
Песков же опроверг))))Вот олень!!!!Трудно будет Путину,если решит выйти к народу(((
Явно не 64 погибших. В Сочи в самолете 92 человека погибло, он туда не ездил.
В 1996 году национальный траур был объявлен после столкновения поезда и школьного автобуса, погибло 19 человек. В 1999 году в самарском УВД во время пожара погибли 57 человек. Национальный траур объявили через неделю.
Возле администрации в Кемерово сейчас собрались тысячи людей.
Выйдет ли Путин к людям на митинг?
27.03.2018 10:27
- гость -
Почему трудно, скажет, что Песков снова нес пургу...
Погибло 19..... погибло 57...... При Путине это нормально, на повод для траура
27.03.2018 10:30
- гость - Это называется Пиар на костях. Ему глубоко плевать на погибших,возможно это было и запланировано, чтобы отвлечь народ от махинациях на выборах, но Солнцеликий обязан появиться на месте трагедии,вроде как он скорбит вместе со всеми и т.д и т.п.
Так вот для чего с Новосибирска
27.03.2018 10:39
- гость - "Выйдет ли Путин к людям на митинг?" Вы шутите? Нужны ему Люди, соберут толпу актеров он сделает вид,что поговорил с ними, это театрализованное представление покажут СМИ и все успокоятся. НИКОГДА Путин не БУДЕТ с обычным народом общаться
Причем тут выборы то и их фальсификация опять?
Вы своем уме то?
Случилось ГОРЕ! а вы опять про власть, политику и выборы
Не надоело???
выйдет он только оцепление будет писец какое, и не слова о том что проходит митинг
Твари, которые используют трагедию что-бы поговорить о выборах, еще хуже, чем виновники пожара. Виновники допустили это по преступной халатности, не желая чтобы это случилось. За это их надо на пожизненное. А эти твари прям радуются случившемуся, их только убирать совсем, это уже не люди
Явно не 64 погибших
это количество найденных тел. а есть еще пропавшие без вести. по сути - полностью горевшие.
вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил гражданам, у которых имеется информация о якобы не вошедших в официальную статистику пропавших людях, подавать эти имена в областную администрацию.
как вы скроете смерти людей? ну как?
а тварям, что танцуют на костях невинно погибших, и что используют любой повод для своей поганой политоты, гореть в аду.
Это могли быть ваши дети в вашем городе, но повезло (пока). Нормальных слов нет, а ненормативную лексику не пропускают ...
27.03.2018 10:45
Митя
Вы вообще в своем уме?
Нет доверия к этому ...........
Тут три вопроса
1. установлено что с началом возгорания двери в кинотеатр были надежно заперты
Кем и для чего?
2. охрана препятствовала эвакуации детей и взрослым пытающимся проникнуть в зону пожара
Для чего?
3. с началом пожара сирена тревоги была специально отключена
4. Этот ТЦ не первый который горел в Кемерово при подобных обстоятельствах
Эти три пункта говорят о том что это теракт
27.03.2018 11:12
- гость -
а Митя просто использует смерть детей как повод накинуть говнеца на вентилятор.
все эти "мити" со штаба Ололеши на Молодежке.
27.03.2018 11:14
майор
очевидная портупея головного мозга.
увы, неизлечимо.
это история про разгильдяйство и коррупцию. вот так обыденно и страшно одновременно.
двери закрывают, потому что прокатчики/дистрибьютеры штрафуют кинозалы за несоответствие проданных билетов и людей в кинозале. вот чтобы облегчить себе заботы, и закрывают двери. сволочи? безусловно.
как и в моменте с отключением сигнализации. наверное просто сработки были, они и выключили, чтобы возни меньше было.
Радость то какая, Владимир Владимирович приехал!!!
11:20
И в чем он дурак?
Дураки те, кто из трагедии пытаются очередной раз на власть говна покидать. Уроды блин.
Если б Путин не победил бы на выборах, то этой трагедии бы не случилось бы что ли?
Не надо в Горе политикой заниматься!!! Это просто свинство.
27.03.2018 11:20
Геноцид Эклеров
.
двери закрывают, потому что прокатчики/дистрибьютеры штрафуют кинозалы за несоответствие проданных билетов и людей в кинозале. вот чтобы облегчить себе заботы, и закрывают двери.
а теперь представьте что пожар-теракт. поджигал профессионал. Время, место и пути отхода выбраны идеально. И он знал что все потом спишут на разгильдяйство а значит оставят ему возможность для новых подобных терактов
Копать надо этот случай и допрашивать очевидцев как следует
В случае с египетским самолетом бомбу с датчиком давления на взрывателе тоже хитрошопо очень подложили. Типо сам самолет разбился
либо комменты кто то пишет , либо пишущие в реале туповаты.. жаль