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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Мэр Кемерово предложил жителям осмотреть морги и сгоревший ТЦ

, ИА "Амител"
Так он предлагает убедиться в правдивости официальных данных о жертвах пожара

Фото: gazeta.ru

Мэр Кемерово Илья Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу для осмотра моргов и сгоревшего здания торгового центра "Зимняя вишня". Об этом пишет РИА "Новости".

Глава города предложил создать группы и посетить морг и здание ТЦ в случае, если горожане "не верят в официальные цифры".

Напомним, согласно официальным данным, жертвами пожара, произошедшего в Кемерово в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.03.2018 10:34
BLATNOI

ВЫВЕЗЛИ УЖЕ ?

0  0
27.03.2018 10:41
10,34

провокатор пошел вон
спекулировать на такой теме очень подло.
подлецы.

0  0
27.03.2018 10:47
- гость -

27.03.2018 10:41
10,34
спекулируют обе стороны! никто не знает правды.
родственники дают расписки о неразглашении. Зачем? объясни

0  0
27.03.2018 10:47
Сергей Юрич

Поражаюсь, какой надо быть м%разью, чтобы и тут пытаться высирать своё нытьё про власть. Боже, когда же люди стали такими мр%зяии.

0  0
27.03.2018 11:01
- гость -

а что еще делать? это ворье добровольно не уйдет

0  0
27.03.2018 11:02
- гость -

при температуре 600-800 градусов, про которую говорил министр ЧС, от тела остается пепел только.

0  0
27.03.2018 11:07
- гость -

27.03.2018 10:47
- гость -
27.03.2018 10:41
10,34
спекулируют обе стороны! никто не знает правды.
родственники дают расписки о неразглашении. Зачем? объясни

Это же надо какая у вас броня!!! У вас наверное нет детей....Вы понимаете какую чушь вы несете? Кааак можно закрыть рот родителям потерявшим ребенка? Мне кажется людям пережившим такое по барабану кто там что им приказывает.......Ты бы подписал?

0  0
27.03.2018 11:11
гость

Не мгу понять какая разница погибло 70 человек или 70 тысяч человек, ведь даже если погиб один - это уже трагедия, за которую надо садить!

0  0
27.03.2018 11:12
Геноцид Эклеров

27.03.2018 10:47
- гость -

а вы наверное и этому бреду верите: Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».

вот вы как себе представляете изъятие телефонов у жителей домов? вы вообще нормальный?

27.03.2018 11:07
- гость -

плюсую Вам.
именно то, о чем и сам хотел сказать.
если бы этих смертей было так, как об этом всякие твари трубят, то как бы это можно было скрыть? деньгами заткнуть рот родителям? а соседи, знакомые, родственники, друзья? им тоже денег дать?
это тупо нереально.

0  0
27.03.2018 11:13
Геноцид Эклеров

27.03.2018 11:11
гость

согласен с Вами.
надо выявить ВСЕХ виновных.
и наказать по всей строгости Закона.

0  0
27.03.2018 11:18
- гость -

В Москве в 90тых , когда Белый дом горел и стреляли, по телевизору показали троих погибших, а разговоры до сих пор, что погибли сотни. Вот и теперь также. Люди давно не верят сми и властям. Властям особенно.

0  0
27.03.2018 11:21
Анатолий

Очень нехорошо вести спекуляции на тему политики в такой момент. Ситуация жесткая, погибли люди.
Конечно, если разбираться, есть системное безобразие в управлении государством. НО зачем заниматься вот этой хренью : "погибло 200 человек, погибло 300".
Верю официальной информации, очевидно, что кто-то хернеё занимается, а вот зачем непонятно.
Хотелось бы официальной информации от властей, кто и зачем придумывает и занимается вбросами не достоверной информации.

И еще по этому поводу...наши СМИ почему не могут быть объективными....а занимаются подобной ...говорят не достоверную информацию...это же страшно, все бабушки и дедушки, взрослое население они же верят всему, им скажешь 1000 людей погибло - они поверят, скажут европейцы бомбу подложили они поверят. А нельзя просто сказать как есть: например"у нас есть Володька Матрёшкин, он очень хочет подгадить нам как-то вот и организовывает подобную агитацию....."

0  0
27.03.2018 11:21
- гость -

Наказывать надо всю воровскую вертикаль власть, но как - закон не для них...

0  0
27.03.2018 11:22
- гость -

Выявливатель щяс всё выявит, и всех накажет!

0  0
27.03.2018 11:37
- гость -


27.03.2018 11:18
- гость -
Ты что-то путаешь. В 93 когда бандиты расстреливали народную власть только официально 140 человек погибшими числились. На самом деле их были тысячи.

0  0
27.03.2018 11:39
- гость -


27.03.2018 11:21
Анатолий
Волнения среди стада. Попытки организовать майдан. Ни одно уже гос-во в мире подобный сценарий прошли... друзья у нас со всех сторон, особенно, когда стали отвечать на выпады в нашу сторону.

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