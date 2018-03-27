Фото: gazeta.ru
Мэр Кемерово Илья Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу для осмотра моргов и сгоревшего здания торгового центра "Зимняя вишня". Об этом пишет РИА "Новости".
Глава города предложил создать группы и посетить морг и здание ТЦ в случае, если горожане "не верят в официальные цифры".
Напомним, согласно официальным данным, жертвами пожара, произошедшего в Кемерово в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.
Комментарии
ВЫВЕЗЛИ УЖЕ ?
провокатор пошел вон
спекулировать на такой теме очень подло.
подлецы.
27.03.2018 10:41
10,34
спекулируют обе стороны! никто не знает правды.
родственники дают расписки о неразглашении. Зачем? объясни
Поражаюсь, какой надо быть м%разью, чтобы и тут пытаться высирать своё нытьё про власть. Боже, когда же люди стали такими мр%зяии.
а что еще делать? это ворье добровольно не уйдет
при температуре 600-800 градусов, про которую говорил министр ЧС, от тела остается пепел только.
27.03.2018 10:47
- гость -
27.03.2018 10:41
10,34
спекулируют обе стороны! никто не знает правды.
родственники дают расписки о неразглашении. Зачем? объясни
Это же надо какая у вас броня!!! У вас наверное нет детей....Вы понимаете какую чушь вы несете? Кааак можно закрыть рот родителям потерявшим ребенка? Мне кажется людям пережившим такое по барабану кто там что им приказывает.......Ты бы подписал?
Не мгу понять какая разница погибло 70 человек или 70 тысяч человек, ведь даже если погиб один - это уже трагедия, за которую надо садить!
27.03.2018 10:47
- гость -
а вы наверное и этому бреду верите: Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».
вот вы как себе представляете изъятие телефонов у жителей домов? вы вообще нормальный?
27.03.2018 11:07
- гость -
плюсую Вам.
именно то, о чем и сам хотел сказать.
если бы этих смертей было так, как об этом всякие твари трубят, то как бы это можно было скрыть? деньгами заткнуть рот родителям? а соседи, знакомые, родственники, друзья? им тоже денег дать?
это тупо нереально.
27.03.2018 11:11
гость
согласен с Вами.
надо выявить ВСЕХ виновных.
и наказать по всей строгости Закона.
В Москве в 90тых , когда Белый дом горел и стреляли, по телевизору показали троих погибших, а разговоры до сих пор, что погибли сотни. Вот и теперь также. Люди давно не верят сми и властям. Властям особенно.
Очень нехорошо вести спекуляции на тему политики в такой момент. Ситуация жесткая, погибли люди.
Конечно, если разбираться, есть системное безобразие в управлении государством. НО зачем заниматься вот этой хренью : "погибло 200 человек, погибло 300".
Верю официальной информации, очевидно, что кто-то хернеё занимается, а вот зачем непонятно.
Хотелось бы официальной информации от властей, кто и зачем придумывает и занимается вбросами не достоверной информации.
И еще по этому поводу...наши СМИ почему не могут быть объективными....а занимаются подобной ...говорят не достоверную информацию...это же страшно, все бабушки и дедушки, взрослое население они же верят всему, им скажешь 1000 людей погибло - они поверят, скажут европейцы бомбу подложили они поверят. А нельзя просто сказать как есть: например"у нас есть Володька Матрёшкин, он очень хочет подгадить нам как-то вот и организовывает подобную агитацию....."
Наказывать надо всю воровскую вертикаль власть, но как - закон не для них...
Выявливатель щяс всё выявит, и всех накажет!
27.03.2018 11:18
- гость -
Ты что-то путаешь. В 93 когда бандиты расстреливали народную власть только официально 140 человек погибшими числились. На самом деле их были тысячи.
27.03.2018 11:21
Анатолий
Волнения среди стада. Попытки организовать майдан. Ни одно уже гос-во в мире подобный сценарий прошли... друзья у нас со всех сторон, особенно, когда стали отвечать на выпады в нашу сторону.