Фото: Ася Хлыновская специально для Amic.ru
Президент России Владимир Путин, прибывший в Кемерово, возложил цветы к стихийному мемориалу, который был создан недалеко от сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", передает РИА "Новости".
Также вместе с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло глава государства осмотрел фасад сгоревшего здания.
Напомним, что в столицу Кузбасса президент прибыл утром 27 марта. Его визит связан с трагедией, произошедшей 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня".
В данный момент подтверждена гибель более 60 человек. Также в результате пожара пострадали десятки людей.
В связи с произошедшим расследуется уголовное дело.
Комментарии
Фото где? Обычно каждый шаг протоколируют.
А он уже сказал, что они сгорели?
Песков опять несет пургу...
Напросился бы лучше в гости к :мэру, его замам, вице-губернаторам,начяльничька с МЧС, и налоговой, и спросил сколько человеческих душ в этом заборе,домишке, баньке,башенке,золотом унитазе...?