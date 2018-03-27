Фото: "АСТ-54"
Девушка с Алтая совершила "акробатический трюк", выпрыгнув на ходу из машины на Бугринском мосту в Новосибирске. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 26 марта, пишет портал "НДН.Инфо" со ссылкой на паблик "АСТ-54".
По словам очевидцев, "акробатка" ехала на Lada Priora с еще несколькими молодыми девушками с Алтая. В какой-то момент она открыла переднюю дверь и на ходу, на скорости около 60-70 километров в час, выскочила из машины на проезжую часть.
Уточняется, что "трюк" девушки оказался удачным. Через несколько минут она встала с помощью водителя, обулась и уехала с подругой, лишь штаны порвала. "Чудом не пострадала", — рассказал очевидец, вызвавший скорую. Также он отметил, что девушки были пьяны.
Комментарии
СТРАНА ДУРАКОВ ПЬЯНЬ СРАНЬ ПОЗОРИШЕ
Может не захотела на "субботник" ехать.