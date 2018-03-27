Вторник, 27 Март, 11:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57
€ 70,57
447566
0°
Обь
87см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Вокзал в Бийске эвакуировали из-за звонка пьяного горожанина

, ИА "Амител"
В данный момент 35-летний злоумышленник задержан полицией

Фото: 2gis.ru

Железнодорожный вокзал эвакуировали в Бийске из-за ложного сообщения о минировании — по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент произошел в минувшую пятницу, когда в дежурную часть поступил звонок от неизвестного мужчины, заявившего о том, что в здании железнодорожного вокзала заложено взрывное устройство.

Оперативные службы выехали на место и провели эвакуацию находившихся в здании людей.

"Сообщение о заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. Полицейские собрали доказательства, подтверждающие, что данный звонок сделал 35-летний житель города Бийска, который на момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

В данный момент злоумышленнику предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:42
"Это общая трагедия": что говорят о пожаре в Кемерово алтайские политики 0
11:33
В Алтайском крае продолжает активно подниматься уровень воды в реках 0
11:21
"Барнаул скорбит вместе с Кузбассом": Дугин о трагедии в "Зимней вишне" 1
11:11
Пожар в Кемерово: что известно о трагедии в "Зимней вишне" к этому часу 8
11:03
Вокзал в Бийске эвакуировали из-за звонка пьяного горожанина 0
11:01
Путин возложил цветы к мемориалу памяти погибших при пожаре в Кемерово 4
10:50
Девушка с Алтая выпрыгнула на ходу из машины на мосту в Новосибирске 2
10:34
Бывшего главного фединспектора Михаила Чугуева похоронят в Барнауле 0
10:23
Мэр Кемерово предложил жителям осмотреть морги и сгоревший ТЦ 16
10:12
Тело мужчины обнаружили в мусорном баке в Барнауле 0
10:04
Путин почтит в Кемерово память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 24
09:52
Новосибирская полиция возбудила дело из-за убитой собаки в "Марии-Ра" 15
09:45
Компания "Алтайэнергосбыт" подарила телевизор добросовестному абоненту 2
09:41
"Пока нет": Песков опроверг визит Путина в Кемерово 6
09:27
Компания "Алтайлес" станет участником программы льготного кредитования 0
09:17
Пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся в Алтайском крае 0
09:16
Пострадавшего при пожаре в Кемерово ребенка могут отключить от аппарата ИВЛ 12
09:09
Пассажирский автобус и трактор столкнулись в центре Барнаула 3
09:00
Выбрать поставщика для предприятий питания можно на FoodService Siberia 0
08:56
В Кемерово задержали охранника, отключившего пожарную сигнализацию в ТЦ 23
08:42
Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 27 марта 0
08:26
Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов 0
08:24
Опознаны тела 25 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре 32
08:04
Заемщики массово погашают кредиты досрочно 1
08:00
Ежедневник: чем запомнилось 27 марта в России и мире 0
07:50
В Барнауле ищут подрядчика, который восстановит водозабор на пляже 0
07:34
Районы Алтайского края, которым грозит подтопление: инфографика 0
07:22
Жилье будущего: "Адалин-строй" приглашает в путешествие на "Марс" 0
07:16
Квазинаука и псевдопрогнозы: чем занимается Алтайский филиал "Госрыбцентра" 9
07:03
Огромную квартиру в охраняемом доме продают в Барнауле за 12,7 млн рублей 6
06:48
Темпы ввода жилья в Алтайском крае начали падать с начала 2018 года 3
06:32
Бывший главный федеральный инспектор по Алтайскому краю скончался в Москве 3
06:23
Тайна гибели Гагарина: что известно через 50 лет после смерти космонавта №1 1
06:14
Мокрый снег, гололед и паводок: о погоде в Алтайском крае 27 марта 0
06:01
История наводнений в Алтайском крае 2
05:56
Режим ЧС объявлен в семи районах Алтая из-за ухудшения паводковой ситуации 0
04:44
Алтайскому краю дополнительно выделили на ФАПы более 30 млн рублей 0
03:27
СМИ: Путин прилетел в Кемерово 16
02:49
Трамп призвал страны присоединиться к выдворению российских дипломатов 2
01:59
Двери в сгоревшем с детьми кинозале запирали из-за угрозы штрафов 14
00:19
Российские ученые назвали скрытую угрозу вулканического пепла 0
23:56
Роспотребнадзор выпустит рекомендации по "светофорной" маркировке продуктов 0
23:37
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в ТЦ "Зимняя вишня" 0
23:04
Жуткие фото "Зимней вишни" после пожара: обугленные кресла и нет крыши 3
22:56
Охранявший ТЦ "Зимняя вишня" ЧОП за год заключил семь госконтрактов 3
22:35
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" 0
22:18
Сенатор Совфеда назвал высылку российских дипломатов грязной и подлой игрой 2
21:47
МИД России отреагировал на решение стран Запада выслать дипломатов 4
21:28
Большинство охранников ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово работали без лицензии 5
21:03
Половина стран ЕС решили выслать российских дипломатов 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.