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Железнодорожный вокзал эвакуировали в Бийске из-за ложного сообщения о минировании — по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний мужчина.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент произошел в минувшую пятницу, когда в дежурную часть поступил звонок от неизвестного мужчины, заявившего о том, что в здании железнодорожного вокзала заложено взрывное устройство.
Оперативные службы выехали на место и провели эвакуацию находившихся в здании людей.
"Сообщение о заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. Полицейские собрали доказательства, подтверждающие, что данный звонок сделал 35-летний житель города Бийска, который на момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
В данный момент злоумышленнику предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.
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