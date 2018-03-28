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Закон о долевках: испытание застройщиков и удачное время для покупки

, ИА "Амител"
По мнению экспертов, 2018 год станет непростым для строительных компаний, но удачным для покупателей новостроек

Стремясь защитить дольщиков, государство внесло существенные поправки в 214-й закон о долевом участии в строительстве. Более того, власти в ближайшей перспективе вообще намерены отказаться от "долевки" и перейти к более цивилизованному механизму – проектному финансированию строительства. Однако многие участники рынка уверены, что в результате реформ затраты девелоперов повысятся, и за все эти инициативы заплатит потребитель. Но, похоже, пути назад уже нет.

Что ожидает долевое строительство?

Какие основные изменения в закон № 214 вступят в силу в июле этого года? Прежде всего, на рынок будут допущены застройщики, имеющие не менее чем трехлетний опыт строительства многоквартирных домов, с "багажом" 10 тысяч кв.м.

Также на банковском счету компании должно находиться не менее 10% от проектной стоимости строительства.

К тому же ужесточаются требования к финансовой деятельности, выдаче разрешений на строительство и ограничиваются административные расходы.

Долевки уйдут в историю?

Сегодня одна из новаций уже действует — с октября 2017 года заработал "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" (компенсационный фонд).

Какие-то моменты в этом законе еще будут "шлифоваться", но общее направление уже понятно. Правительство категорически больше не хочет, чтобы возникали проблемы обманутых дольщиков. И пока существует долевое строительство, с такой проблемой окончательно не справиться. Поэтому принято решение от него совсем отказаться, а во время переходного периода как следует "почистить" рынок.

Поддержка профессионалов

Единый Центр Продажи Недвижимости — это структура, которая оказывает покупателям жилья весь спектр услуг с недвижимостью – от продажи имеющегося у клиента жилья и выбора жилого комплекса до консультаций по получению ипотечного кредита и оформления сделки. ЕЦПН представляет собой "единое окно" для решения жилищных вопросов, в котором услуги оказывают только эксперты, которые работают только с проверенными и надежными строительными компаниями и банками. Кроме того, ЕЦПН продает квартиры по цене застройщика, а значит, покупатель не будет переплачивать.

ЕЦПН специализируется на продаже квартир в новостройках. Его специалисты прекрасно ориентируются в ситуации на рынке недвижимости и могут подобрать оптимальный вариант жилья по любым заданным параметрам. Клиенту не придется ходить в офисы всех застройщиков, искать проектные декларации, узнавать, имеет ли компания право строить по договору долевого участия. От будущего покупателя потребуется лишь выбрать понравившуюся квартиру.

Выставка "Конец долевкам – последние квартиры по старым ценам"

Только три дня, с 30 марта по 1 апреля, в Барнауле пройдет выставка новостроек. Все новостройки города в одном месте! Это возможность выбрать и купить квартиру по выгодной цене в одном месте.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.03.2018 09:07
- гость -

Ведь достаточно было ввести страхование ответственности застройщикам это дешевле чем платить проценты банку

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28.03.2018 09:55
- гость -

Ведь достаточно было ввести страхование ответственности застройщикам это дешевле чем платить проценты банку

Это уже было. Только страховые компании либо разорялись до того, как выплатить страховые суммы, либо пропадали с концами.

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