Стремясь защитить дольщиков, государство внесло существенные поправки в 214-й закон о долевом участии в строительстве. Более того, власти в ближайшей перспективе вообще намерены отказаться от "долевки" и перейти к более цивилизованному механизму – проектному финансированию строительства. Однако многие участники рынка уверены, что в результате реформ затраты девелоперов повысятся, и за все эти инициативы заплатит потребитель. Но, похоже, пути назад уже нет.

Что ожидает долевое строительство?

Какие основные изменения в закон № 214 вступят в силу в июле этого года? Прежде всего, на рынок будут допущены застройщики, имеющие не менее чем трехлетний опыт строительства многоквартирных домов, с "багажом" 10 тысяч кв.м.

Также на банковском счету компании должно находиться не менее 10% от проектной стоимости строительства.

К тому же ужесточаются требования к финансовой деятельности, выдаче разрешений на строительство и ограничиваются административные расходы.

Долевки уйдут в историю?

Сегодня одна из новаций уже действует — с октября 2017 года заработал "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" (компенсационный фонд).

Какие-то моменты в этом законе еще будут "шлифоваться", но общее направление уже понятно. Правительство категорически больше не хочет, чтобы возникали проблемы обманутых дольщиков. И пока существует долевое строительство, с такой проблемой окончательно не справиться. Поэтому принято решение от него совсем отказаться, а во время переходного периода как следует "почистить" рынок.

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