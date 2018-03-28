Стремясь защитить дольщиков, государство внесло существенные поправки в 214-й закон о долевом участии в строительстве. Более того, власти в ближайшей перспективе вообще намерены отказаться от "долевки" и перейти к более цивилизованному механизму – проектному финансированию строительства. Однако многие участники рынка уверены, что в результате реформ затраты девелоперов повысятся, и за все эти инициативы заплатит потребитель. Но, похоже, пути назад уже нет.
Что ожидает долевое строительство?
Какие основные изменения в закон № 214 вступят в силу в июле этого года? Прежде всего, на рынок будут допущены застройщики, имеющие не менее чем трехлетний опыт строительства многоквартирных домов, с "багажом" 10 тысяч кв.м.
Также на банковском счету компании должно находиться не менее 10% от проектной стоимости строительства.
К тому же ужесточаются требования к финансовой деятельности, выдаче разрешений на строительство и ограничиваются административные расходы.
Долевки уйдут в историю?
Сегодня одна из новаций уже действует — с октября 2017 года заработал "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" (компенсационный фонд).
Какие-то моменты в этом законе еще будут "шлифоваться", но общее направление уже понятно. Правительство категорически больше не хочет, чтобы возникали проблемы обманутых дольщиков. И пока существует долевое строительство, с такой проблемой окончательно не справиться. Поэтому принято решение от него совсем отказаться, а во время переходного периода как следует "почистить" рынок.
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Комментарии
Ведь достаточно было ввести страхование ответственности застройщикам это дешевле чем платить проценты банку
Ведь достаточно было ввести страхование ответственности застройщикам это дешевле чем платить проценты банку
Это уже было. Только страховые компании либо разорялись до того, как выплатить страховые суммы, либо пропадали с концами.