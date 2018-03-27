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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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"Это общая трагедия": что говорят о пожаре в Кемерово алтайские политики

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Депутаты Госдумы и АКЗС высказались о трагедии в "Зимней вишне"

Фото: mtdata.ru

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, в которых было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Сейчас в Кемерово находится Владимир Путин, который вместе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло возложил цветы к мемориалу у ТРЦ "Зимняя вишня". Трагедия в Кемерово затронула каждого жителя страны, ведь почти все неоднократно бывали в торговых центрах, посещали там кинотеатры. Amic.ru собрал комментарии алтайских политиков, которые также высказались по поводу пожара в "Зимней вишне".

Депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев высказался о трагедии одним из первых среди местных политиков. Он уверен, что дети погибли в пожаре по вине взрослых и необходимо найти и наказать виновных.

"Страшная трагедия случилась в Кемерово. В первые дни школьных каникул, в месте, куда люди привыкли ходить не просто за покупками, а за положительными эмоциями и впечатлениями. Десятки детей, которые погибли по вине взрослых. Уверен, что причины и виновные будут установлены и наказаны. Но мы должны сделать все возможное, чтобы в других торгово-развлекательных центрах, магазинах, кинотеатрах люди чувствовали себя в безопасности. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Близким и родным погибших выражаю соболезнования. Это общая трагедия для всех жителей нашей страны", — написал он.

Коллега Зобнева по нижнему парламенту страны — Даниил Бессарабов — выложил на своей странице в социальной сети Facebook фотографию с поминальной свечой, где было написано: "Кемерово. 25.03.2018. Скорбим". 

Лидер алтайского регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова уверена, что представители власти должны отвечать за эту трагедию, потому что не смогли выстроить систему взаимодействия с бизнес-сообществом.

"Но почему в России всегда так – сперва трагедия, потом проверка? МЧС говорит – малый бизнес, надзорные каникулы, проверок не проводили. Какие могут быть каникулы в плане пожарной безопасности? Да и огромный ТЦ сложно назвать малым бизнесом. Получается, исполнительная власть выдает такие каникулы в погоне за прибылью? Значит, именно власть отвечает за эту трагедию. Мы живем в век высоких технологий — и не можем обеспечить пожарную сигнализацию. А обычный поход в кино с классом может стать последним. Пока в стране будет царить такая халатность, "хромые лошади" и "зимние вишни" будут повторяться. Этого допустить нельзя!" - написала она в Facebook.

Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко также высказался по поводу пожара на своей странице в социальной сети. Причем сделал это от имени всех депутатов краевого парламента.

"Мы потрясены случившимся. Скорбим вместе с вами", — написал он.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин уже на следующий день после пожара провел оперативное совещание. Он распорядился проверить все торговые центры в регионе на предмет пожарной безопасности.

"Здесь у нас много беспорядка – и в краевой столице, и в крупных городах, и в районных центрах. Еще раз убедительно прошу обратить внимание на эти вопросы. Нередко такие объекты стараются возвести там, где не обеспечен должный подъезд, нет условий для стоянки транспорта. Сегодня каждый покупатель и посетитель подобных учреждений, как правило, прибывает туда на своем личном транспорте. Нужно все оценивать в комплексе. И при малейших подозрениях в том, что безопасность на таком объекте не обеспечивается, нужно принять исчерпывающие меры для устранения нарушений", — высказался Александр Карлин.

Распоряжение о массовой проверке торговых центров в регионе вызвало положительную реакцию на местном уровне. Так, депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев предложил подключить к проверкам представителей общественности и депутатов.

"Решение абсолютно правильное. Только вот не хотелось бы, чтобы эти проверки прошли по привычному сценарию – имитация бурной деятельности без какого-либо конкретного результата. Ведь именно эти органы, как правило, и согласовывают проблемные ТРЦ. И нет гарантии, что они будут принципиальными и последовательными в ходе авральных проверок. А ведь проблем с безопасностью на самом деле масса. Взять те же кинотеатры в торговых центрах. В отличие от старых советских кинотеатров, в них нет отдельных выходов на улицу. И сценарий кемеровской трагедии вполне может здесь повториться", — сообщил Вакаев, предложив депутатскому корпусу и общественникам присоединиться к проверкам, что собственники ТРЦ не могли "договориться" с проверяющими.

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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