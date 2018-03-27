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Глава Барнаула Сергей Дугин прокомментировал трагедию в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которой погибли десятки людей, и заявил, что безопасность граждан должна быть безусловным приоритетом для всех органов власти.
"От лица администрации города Барнаула и жителей краевой столицы выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. Желаю пострадавшим как можно скорее восстановить здоровье. Барнаул скорбит вместе с Кузбассом", — цитирует градоначальника пресс-центр городской администрации.
В мэрии также подчеркнули, что городскому комитету по строительству, архитектуре и развитию города поручено провести инспектирование территорий крупных торговых и развлекательных центров.
"В случае возникновения ЧС мы должны иметь возможность в сжатые сроки эвакуировать людей и оказать им всю возможную помощь…Думаю, население и собственники предприятий отнесутся с пониманием к возможным ограничениям, ведь порой из-за несоблюдения элементарных правил ставятся по удар человеческие жизни", — добавил глава Барнаула.
Напомним, что накануне в контексте трагедии в Кемерово губернатор Алтайского края дал поручение провести проверки в ТЦ региона.
Что касается произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня" в столице Кузбасса, то напомним, что в здании ТЦ 25 марта вспыхнул пожар. В данный момент подтверждена гибель более 60 человек.
27 марта в Кузбассе объявлен трехдневный траур, а в региональную столицу прибыл президент России Владимир Путин.
Комментарии
В Е-бурге и Владике траур поддержали........могли бы и у нас.А то только слова-слова.........