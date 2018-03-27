Фото: vk.com/barneos22
Уровень воды в алтайских реках продолжает активно расти. Об этом во вторник, 27 марта, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
Так, в Оби в районе столицы Алтайского края за сутки уровень воды увеличился на 31 сантиметр (до 87 сантиметров). Напомним, что критическая отметка в Барнауле — 540 сантиметров. В районе Усть-Чарышской пристани уровень Оби достиг 325 сантиметров (+11 за сутки), а в Камне-на-Оби — 295 сантиметров (+5).
В Бийске уровень воды в Бии вырос на 15 сантиметров (до 90), а в Турочаке — на 13 сантиметров за сутки (до 182).
На 2 сантиметра прибавил Чумыш (до 505 см в Тальменке), Чарыш - на 17 сантиметров за сутки (до 69 в Чарышском), Алей - на 13 сантиметров (до 576 в Рубцовске).
При этом в Катуни уровень воды снизился на 2 сантиметра — до 287 в Сростках.
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