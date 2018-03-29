Сеть магазинов "Гольфстрим" приглашает барнаульцев и гостей города за приятными покупками. Ведь весна – время обновления, свежих идей и отличного настроения. А начать можно со своего образа – новые приобретения порадуют вас и подчеркнут индивидуальность и хороший вкус. И для этого есть повод – новое весеннее поступление головных уборов и аксессуаров, а также большой выбор купальников к летнему сезону в "Гольфстриме".
Последние модные новинки наверняка порадуют людей даже с самым взыскательным вкусом. Широкий выбор различных моделей головных уборов для взрослых и детей: классические, строгие, оригинальные, модные и "с изюминкой". Между тем высокое качество и доступные цены создают прекрасный альянс. При этом оригинальные, качественные и разнообразные аксессуары дополнят и завершат ваш образ.
А красивые и модные купальники – прекрасный повод почувствовать себя уверенно и комфортно на пляже-2018. Для вас различные модели и расцветки новой коллекции – консультанты магазинов "Гольфстрим" помогут определиться с выбором и предложат лучшие варианты.
Приходите за весенним настроением и отличными покупками в "Гольфстрим"!
Адреса магазинов:
ТРК "Европа", Павловский тракт, 251в;
ТРЦ "Малина", Попова, 82;
ТВК "Алтай", Космонавтов, 6в;
ТД "Пассаж", Ленина, 2б;
ТЦ "Норд-Вест", Ленина, 155а;
ТЦ "Сити-Центр", Красноармейский, 47а;
ТЦ "24 Сезон", Павловский тракт, 134б;
ТРЦ "Арена", Павловский тракт, 188;
ТЦ "Раздолье", Попова, 64;
ЦУМ, Ленина, 55;
ЦВиР "Огни", А. Петрова, 219 б;
ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а;
ТОЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;
ТРЦ GALAXY, проспект Строителей, 117;
маг. Южный, пос. Южный ул. Чайковского, 33;
ТРЦ PARK, г.Новоалтайск ул. Деповская, 22.
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