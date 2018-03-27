64 человека сейчас считаются погибшими в страшном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В морг уже доставлены 34 тела погибших при пожаре. Опознаны тела 25 погибших. Среди них 13 детей в возрасте от четырех до 12-13 лет. Самое страшное в этой ситуации то, что родители были вынуждены смотреть, как гибнут их дети, и при этом они не могли предпринять ничего для их спасения.

Наши дети горели

"Наши дети горели, а мы просто наблюдали", — горько сказала "Медузе" Ольга Лиллевяли, которая приехала к месту ЧП сразу же, как только узнала о пожаре. У женщины в торговом центре погибли трое дочерей — двум по 11 и одной пять лет. В "Зимней вишне" дети были вместе с отцом. Мужчина отвел детей в кинотеатр, который находился на 4-м этаже, а сам стал ждать их на первом этаже.

Мужчина рассказал, что через полтора часа после начала сеанса одна из дочерей позвонила ему и сказала, что в зале дым и они с сестрами не могут выбраться, так как дверь заперта.

Лиллевяли ринулся на помощь; в тот момент в здании уже было очень много дыма.

"Я бежал по лестнице, кто-то сунул мне в руку мокрую тряпку, я закрыл ею нос. Когда добежал до четвертого этажа, разбил окно, чтобы тяга была наверх, а потом упал. Стал ползти, понял, что у меня не осталось сил, я так надышался угарным газом, что вот-вот упаду в обморок. Дочка постоянно звонила и звонила мне. Я только кричал ей в трубку, чтобы она старалась выбраться из зала, но ничего не мог сделать - впереди был уже огонь", — рассказывает мужчина.

Он бросился вниз, к сотрудникам МЧС, и рассказал, что на четвертом этаже целый кинозал с людьми и детьми заперт, что там уже полно дыма. Однако, по словам мужчины, спасатели не торопились спасать людей. Сначала они очень долго надевали маски. "Я им показал лестницу, по которой быстрее всего можно прибежать в кинотеатр, и они сначала пошли за мной, а потом какой-то мужик сказал им, что на центральной лестнице огонь, и они, проклятые, побежали за ним. Я им говорю: "Дайте мне эту маску-самоспасатель, я сам их вытащу". А они мне: "Не положено. Все должно быть по распорядку". Мои девочки остались гореть из-за чертового порядка", — говорит отец.

Его жена рассказывает о том, что родители детей на улице не могли пробиться к торговому центру через оцепление полицией и что за шесть часов, пока продолжался пожар, к людям никто не вышел, не объяснил ситуацию.

"Еще две секунды – и у меня не было бы сына"

Марии удалось выбраться из горящего торгового центра вместе с двумя детьми, мужем и свекровью. При этом, как пишет "Газета Кемерово", ее 8-летний сын и свекровь чудом успели выбраться из горящего батутного центра. Мальчика спасла какая-то девушка.

Женщина рассказывает, что в какой-то момент младший ребенок заплакал, и они с мужем решили выйти на улицу, чтобы погулять с ним, а старший сын с бабушкой остались в батутном центре.

"Я взяла (в гардеробе) одежду сына, не успела ему второй сапог надеть, как увидела людей. Они бежали с четвёртого этажа. Не было слышно ни хлопка, ни сирены. Мы сначала подумали, что они из кинозала — хотят одежду быстрее забрать. Но поток не прекращался, на лицах был ужас, они кричали: "Пожар, бегите!" Через минуту повалил дым. Муж побежал на лестницу — за старшим сыном и свекровью. Через полторы минуты они вернулись. У старшего сына была красная половина лица и рука — ожоги", — рассказывает женщина. — Мы бежали по пролёту вниз и кричали, чтобы люди уходили из здания. Люди на втором и третьем этаже не понимали, что надо спасаться. Никто не знал, что происходит. Охранников не было, эвакуацию никто не организовывал".

По словам Марии, свекровь видела, что пожар начался в левом углу батута — там раздался громкий хлопок, и пламя мгновенно охватило все. В это время мальчик был на канатной дороге на высоте полтора метра. Бабушка не могла его снять. Мужчин, которые его пристегнули, в зале уже не было. Откуда-то появилась девушка, она забралась и сняла ребенка. "Если бы не она, он бы погиб, — говорит женщина. — Еще две секунды — и моего ребенка могло не быть".

Ждали, что их спасут

Мария рассказывает, что одноклассница ее сына погибла в пожаре в кинотеатре. "Мы сначала узнали, что девочку ищут, потом позвонили их старшему сыну в Петербург. Он там учится. Оказалось, что родители звонили ему, говорили, что задыхаются в зале. Прощались. Они там были всей семьей — мама, дочка и папа. Их машина возле "Зимней вишни" стоит до сих пор".

Пожилая женщина потеряла в торговом центре троих детей: старшей 12, младшим 5 и 6 лет: "Они бы просто не смогли выбежать. Если бы там эта суета, толкотня началась, они бы просто не смогли… Как сидели на своих местах, так бы и сидели, ждали. Ждали, что их спасут. Только в фильмах спасают".

Сеанс не прервали

Анна Заречнева рассказала "Комсомольской правде", что они во время пожара выбежали из кинозала. "Где-то в середине фильма дверь в зал открывается, и мы слышим крик: "Пожар, пожар!".

По словам женщины, сигнализации не было, сеанс не прервали, свет в зале и не включили, второй выход из кинозала так и остался заперт.

"Вышли в холл, а там все в дыму. Мы были на четвертом этаже, добежали до лестницы, а кто-то на лифте спускался вниз. Очень много было плачущих, кричащих детей. И в этот момент у некоторых началась паника. Взрослые бежали, расталкивая детей. Мой муж остался останавливать натиск толпы. На лестнице тоже было неспокойно. Кто-то, помню, поскользнулся, упал. Его не затоптали, наверное, только потому, что нашлись мужчины, которые успокаивали других людей.

Потом муж мне рассказал, что на третьем этаже он услышал, как мужчина кричал, что у него дети остались в кинозале. Дима подобрал чью-то шапку, которую, видимо, в спешке обронили, намочил ее водой и пытался прорваться в самое пекло. Но там столько дыма было, что от шапки никакого толку!"

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Сотрудники Следственного комитета России уже возбудили несколько дел из-за несоблюдения пожарных правил. В частности, сообщается, что один из охранников торгового центра отключил систему оповещения после того, как включилась пожарная сигнализация. Также выявлены очень серьезные нарушения при вводе торгового центра в эксплуатацию и в процессе его работы. Установлено, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы.