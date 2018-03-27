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Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Целинном районе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Напомним, инцидент произошел накануне, 26 марта, на 39-м километре трассы "К-05". Водитель автобуса, следовавшего из Белокурихи в Новокузнецк, не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали семь пассажиров. Большинство получили незначительные телесные повреждения, однако одного человека доставили в больницу.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и "дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", говорится в сообщении.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Как всегда закрыли рты. В Автобусе 700 трупов. Карлин запретил разглашать. Реки крови, Белокуриху топит кровью. За рулем, говорят, был путин.
Почему меня стёрли, а верхнего оставили?