Фото и видео: Ася Хлыновская специально для Amic.ru
Тысячи жителей Кемерово утром 27 марта вышли на главную площадь областной столицы с требованием получить от властей достоверную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и наказать виновных.
На площади Советов, где расположены здания городской и областной администрации, в эти минуты работает заместитель главного редактора медиагруппы FM-Продакшн Ася Хлыновская.
Люди, собравшиеся здесь, выкрикивают "Позор!" и "В отставку". Горожане высказывают свое возмущение произошедшей трагедией и требуют наказать виновных в случившемся.
Также кемеровчане высказывают недоверие официальной информации о погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и о причинах пожара.
Комментарии
Это поэтому войска стягивают в Кемерово? Чтобы не допустить справедливого народного возмущения?
Не неси пургу
Какой то капкан, засилие.
если сами кемеровчане не верят данным о погибших настолько,что им разрешили собрать инициативную группу и проверить морги.........значит,людей погибших действительно больше?
Возня вокруг власти в регионе, трагедия не политическая, а тащат в эту сторону.
Порадовали фото, ни о чем)
Ну не просто так собрались.Явно замалчивают.
27.03.2018 12:18
- гость -
вот такие как вы и начинают сюда политику приплетать
Вот жители Кемерова местного тролля "Генку" не читают и почему-то винят доблестные власти...
С детьми власти зря замалчивают или откоряки лепят как обычно..Русский Ваня сам терпеть до гроба может,но за ребенка на амбразуру ляжет и на вилы поднимет.
Ируся(ь) "если сами кемеровчане не верят данным о погибших настолько,что им разрешили собрать инициативную группу и проверить морги...", это значит, что скрывать нечего.
К сожалению всегда в трагедиях находятся люди, которые распускают слухи, умышленно или нет это другой вопрос, которые не выдерживают проверки временем.
Теперь и политики начинают волну борьбы с ТРЦ в городах, с детскими комнатами, хотят расширений полномочий в проверках, больше МЧС-контролеров и т.д., вместо того, чтобы решать проблему по сути
27.03.2018 12:22
месный
А как без политики! Кемерово избрало вождя, он назначил главу МЧС, а тот местного начальника который позволял эксплуатировать этот центр - но гнилая вертикаль получается...
27.03.2018 12:25
9
давайте по существу: пускай назовут хотя бы одну фамилию ребенка, которого третьи сутки нет дома, и он не значится в официальных списках погибших или пропавших без вести.
Если мог бы на вилы поднять, вряд ли Путин туда прилетел.
27.03.2018 12:31
- гость -
логику можешь продолжить. а Путина родили его родители, и они в итоге и виноваты.
а вообще люди от обезьян произошли, если верить Дарвину.
надо в расход всех обезьян и потомков Дарвина?
что за люди... ну где ваш мозг?
27.03.2018 12:10
Василий
а вы хотите, чтобы гражданская война началась?
А вы не помните (наводнение Крымск), как скрывали что трупы вывозили на фурах "Магнит"?
Как оказалось потом. Да вывозили и много. Так кому верить в нынешней ситуации? Шкурам которые пытаются все прикрыть и не допустить утечки информации в массы, дабы не потерять свои места. Или источникам из народа ?
27.03.2018 12:33
Геноцид Эклеров
Ты еще скажи, что фашисты и в отставку это не логично!
давайте по существу: пускай назовут хотя бы одну фамилию ребенка, которого третьи сутки нет дома, и он не значится в официальных списках погибших или пропавших без вести.
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где официальный список?
Геноцид Эклеров
27.03.2018 12:31
- гость -
логику можешь продолжить. а Путина родили его родители, и они в итоге и виноваты.
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Логика в том, что не можешь управлять страной - уйди в оставку. Дай дорогу тем, кто может.
И как теперь перепроверить сколько погибших? Это разве вообще возможно?
Если на самом деле сотни погибших, то где их родственники, где списки пропавших? Не опознаны еще все тела. Возможно среди них те, о ком ничего не известно.
27.03.2018 12:54
- гость -
кемеровская версия КП. читай. там и фото есть.
27.03.2018 12:55
- гость -
хорошая логика.
а за любое нарушение ПДД отбирать права навечно.
а за любой косяк на работе - увольнять.
согласен.
Люди погибали семьями, из деревень, поэтому и можно так легко спикулировать цифрами, сколько заявлений поступит столько они вам и жертв покажут
27.03.2018 13:15
Геноцид Эклеров
Ты, эта, не возбуждайся - у вождя косяков не бывает!
27.03.2018 13:18
вы поймите, я просто не верю, что можно скрыть количество погибших.
у этих погибших из деревень нет родственников, знакомых, друзей?
их никто не потерял, не хватился?
ну не верю я в такое.
ну вы голову то включите.
Геноцид Эклеров
кемеровская версия КП. читай. там и фото есть.
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Список из 17 опознанных человек?
Вид отдыха детям надо развивать не в сторону развлекаловок в ТЦ а в сторону спорта.
В этом плане Ракшин и Мария Ра направление это нормально в свое время продумали - отдых на лыжне
В лесу
Вот это и развивать в городах надо и в Кузбассе тоже
27.03.2018 12:55
- гость -
хорошая логика.
а за любое нарушение ПДД отбирать права навечно.
а за любой косяк на работе - увольнять.
согласен.
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Таки да.
Только эти косяки идут чередой. За неделю был выброс на свалке волоколамска, где отровились дети, до этого еще...
Если работник так косячит, то его просто уволят...
27.03.2018 13:24
Геноцид Эклеров
Фото со стихийного митинга есть, видно сколько людей пришло, и фото количества игрушек есть - вот вам и информация к размышлению, сколько там на самом деле погибших.