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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Тысячи людей вышли на главную площадь города: репортаж из центра Кемерово

, ИА "Амител"
Люди ждут от властей достоверной информации о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и требуют наказания виновных

Фото и видео: Ася Хлыновская специально для Amic.ru

Тысячи жителей Кемерово утром 27 марта вышли на главную площадь областной столицы с требованием получить от властей достоверную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и наказать виновных.

На площади Советов, где расположены здания городской и областной администрации, в эти минуты работает заместитель главного редактора медиагруппы FM-Продакшн Ася Хлыновская.

Люди, собравшиеся здесь, выкрикивают "Позор!" и "В отставку". Горожане высказывают свое возмущение произошедшей трагедией и требуют наказать виновных в случившемся.

Также кемеровчане высказывают недоверие официальной информации о погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и о причинах пожара.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.03.2018 12:10
Василий

Это поэтому войска стягивают в Кемерово? Чтобы не допустить справедливого народного возмущения?

0  0
27.03.2018 12:13
- гость -

Не неси пургу

0  0
27.03.2018 12:15
- гость -

Какой то капкан, засилие.

0  0
27.03.2018 12:17
Ируся

если сами кемеровчане не верят данным о погибших настолько,что им разрешили собрать инициативную группу и проверить морги.........значит,людей погибших действительно больше?

0  0
27.03.2018 12:18
- гость -

Возня вокруг власти в регионе, трагедия не политическая, а тащат в эту сторону.

0  0
27.03.2018 12:19
- гость -

Порадовали фото, ни о чем)

0  0
27.03.2018 12:22
- гость -

Ну не просто так собрались.Явно замалчивают.

0  0
27.03.2018 12:22
месный

27.03.2018 12:18
- гость -

вот такие как вы и начинают сюда политику приплетать

0  0
27.03.2018 12:24
- гость -

Вот жители Кемерова местного тролля "Генку" не читают и почему-то винят доблестные власти...

0  0
27.03.2018 12:25
9

С детьми власти зря замалчивают или откоряки лепят как обычно..Русский Ваня сам терпеть до гроба может,но за ребенка на амбразуру ляжет и на вилы поднимет.

0  0
27.03.2018 12:31
- гость -

Ируся(ь) "если сами кемеровчане не верят данным о погибших настолько,что им разрешили собрать инициативную группу и проверить морги...", это значит, что скрывать нечего.
К сожалению всегда в трагедиях находятся люди, которые распускают слухи, умышленно или нет это другой вопрос, которые не выдерживают проверки временем.
Теперь и политики начинают волну борьбы с ТРЦ в городах, с детскими комнатами, хотят расширений полномочий в проверках, больше МЧС-контролеров и т.д., вместо того, чтобы решать проблему по сути

0  0
27.03.2018 12:31
- гость -

27.03.2018 12:22
месный

А как без политики! Кемерово избрало вождя, он назначил главу МЧС, а тот местного начальника который позволял эксплуатировать этот центр - но гнилая вертикаль получается...

0  0
27.03.2018 12:31
Геноцид Эклеров

27.03.2018 12:25
9

давайте по существу: пускай назовут хотя бы одну фамилию ребенка, которого третьи сутки нет дома, и он не значится в официальных списках погибших или пропавших без вести.

0  0
27.03.2018 12:32
- гость -

Если мог бы на вилы поднять, вряд ли Путин туда прилетел.

0  0
27.03.2018 12:33
Геноцид Эклеров

27.03.2018 12:31
- гость -

логику можешь продолжить. а Путина родили его родители, и они в итоге и виноваты.
а вообще люди от обезьян произошли, если верить Дарвину.
надо в расход всех обезьян и потомков Дарвина?

что за люди... ну где ваш мозг?

0  0
27.03.2018 12:45
- гость -

27.03.2018 12:10
Василий

а вы хотите, чтобы гражданская война началась?

0  0
27.03.2018 12:45
- гость -

А вы не помните (наводнение Крымск), как скрывали что трупы вывозили на фурах "Магнит"?
Как оказалось потом. Да вывозили и много. Так кому верить в нынешней ситуации? Шкурам которые пытаются все прикрыть и не допустить утечки информации в массы, дабы не потерять свои места. Или источникам из народа ?

0  0
27.03.2018 12:46
- гость -


27.03.2018 12:33
Геноцид Эклеров

Ты еще скажи, что фашисты и в отставку это не логично!

0  0
27.03.2018 12:54
- гость -

давайте по существу: пускай назовут хотя бы одну фамилию ребенка, которого третьи сутки нет дома, и он не значится в официальных списках погибших или пропавших без вести.
--------
где официальный список?

0  0
27.03.2018 12:55
- гость -

Геноцид Эклеров

27.03.2018 12:31
- гость -

логику можешь продолжить. а Путина родили его родители, и они в итоге и виноваты.
-------------
Логика в том, что не можешь управлять страной - уйди в оставку. Дай дорогу тем, кто может.

0  0
27.03.2018 13:08
- гость -

И как теперь перепроверить сколько погибших? Это разве вообще возможно?

0  0
27.03.2018 13:12
- гость -

Если на самом деле сотни погибших, то где их родственники, где списки пропавших? Не опознаны еще все тела. Возможно среди них те, о ком ничего не известно.

0  0
27.03.2018 13:15
Геноцид Эклеров

27.03.2018 12:54
- гость -

кемеровская версия КП. читай. там и фото есть.

27.03.2018 12:55
- гость -

хорошая логика.
а за любое нарушение ПДД отбирать права навечно.
а за любой косяк на работе - увольнять.
согласен.

0  0
27.03.2018 13:18
Геноциду Эклерову

Люди погибали семьями, из деревень, поэтому и можно так легко спикулировать цифрами, сколько заявлений поступит столько они вам и жертв покажут

0  0
27.03.2018 13:22
- гость -


27.03.2018 13:15
Геноцид Эклеров
Ты, эта, не возбуждайся - у вождя косяков не бывает!

0  0
27.03.2018 13:24
Геноцид Эклеров

27.03.2018 13:18

вы поймите, я просто не верю, что можно скрыть количество погибших.
у этих погибших из деревень нет родственников, знакомых, друзей?
их никто не потерял, не хватился?
ну не верю я в такое.
ну вы голову то включите.

0  0
27.03.2018 13:24
- гость -

Геноцид Эклеров
кемеровская версия КП. читай. там и фото есть.
---------
Список из 17 опознанных человек?

0  0
27.03.2018 13:26
майор

Вид отдыха детям надо развивать не в сторону развлекаловок в ТЦ а в сторону спорта.
В этом плане Ракшин и Мария Ра направление это нормально в свое время продумали - отдых на лыжне
В лесу
Вот это и развивать в городах надо и в Кузбассе тоже

0  0
27.03.2018 13:28
- гость -

27.03.2018 12:55
- гость -

хорошая логика.
а за любое нарушение ПДД отбирать права навечно.
а за любой косяк на работе - увольнять.
согласен.
-----------
Таки да.

Только эти косяки идут чередой. За неделю был выброс на свалке волоколамска, где отровились дети, до этого еще...

Если работник так косячит, то его просто уволят...

0  0
27.03.2018 13:29
месный

27.03.2018 13:24
Геноцид Эклеров

Фото со стихийного митинга есть, видно сколько людей пришло, и фото количества игрушек есть - вот вам и информация к размышлению, сколько там на самом деле погибших.

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