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Российский лидер Владимир Путин на совещании поручил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили трагедию в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет RT со ссылкой на РИА "Новости".
"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги всё что угодно подпишут", — цитирует издание слова главы государства.
Бастрыкин отметил, что сотрудники СКР изъяли в рамках расследования огромное количество документов, которые сейчас изучаются.
Он добавил, что перестройка здания кондитерской фабрики в торговый центр могла пройти с нарушениями.
Ранее президент заявил, что причины трагедии — это преступная халатность и разгильдяйство.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами, согласно официальным данным, стали 64 человека.
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