Фото: irishtimes.com
Пожарная сигнализация в сгоревшем кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, но ее починкой никто не занимался, заявил во вторник, 27 марта, председатель СКР Александр Бастрыкин.
РИА "Новости" пишет, что заявление Бастрыкина прозвучало в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, которое провел в Кемерово глава России Владимир Путин.
"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", — цитирует агентство слова председателя СКР.
Также он добавил, что охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, хотя она работала, в отличие от пожарной сигнализации. "Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", — отметил Бастрыкин.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами, согласно официальным данным, стали 64 человека.
Комментарии
а был ли охранник, еще и скажут что он погиб.. ну выпоняли
Что значит невозможно? Отводите под кинотеатр отдельные блок-секции вТЦ, главное чтоб под ним не было торговых этажей, вверх можно хоть пять делать, но в районе первых рядов несколько выходов прямо на улицу.