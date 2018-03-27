Стоп-кадр. Президент у мемориала памяти жертв кемеровской трагедии

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Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
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Комментарии
Людей то куда дели, иди фотошоп....
Перед этим всех разогнали? Площадь оцепили? Люки канализационные заварили?
Куда люди то делись? Там их ооочень много, или для него и его фотосессии отдельный мемориал памяти организовали?
Хорошо же его очередной президентский срок начинается. Волоколамск, Кемерово. И везде страдают дети. А ком проблем всё нарастает. Представляете, что будет в 2024 году к очередному его сроку?
27.03.2018 13:40
- гость -
Дык, не надо было на внутреннюю политику переключаться...
А людей отогнали за 200 метров за оцепление, чтобы Путин мог выразить им свою скорбь!
Держитесь, кемеровчане. Владимир Владимирович, вам сил и здоровья.