Фото: rossaprimavera.ru
Глава Кемеровской области Аман Тулеев проведет личный прием родных всех жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Также он пообещал заняться проблемами, о которых они расскажут, передает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал во вторник, 27 марта, на совещании, посвященном ликвидации последствий пожара, которое провел в Кемерово глава РФ Владимир Путин.
"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей", — заявил Тулеев, добавив, что уже решаются вопросы по долгам, кредитам и заявленным горожанами проблемам.
Также губернатор подчеркнул, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь. На совещании он признался, что во время пожара погибла и его племянница.
Президент РФ поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.
Напомним, согласно официальным данным, при пожаре, произошедшем в воскресенье, 25 марта, погибли 64 человека. С 27 по 29 марта в Кемерово объявлен траур.
Комментарии
Очевидно не примет - отставка как минимум...
"добавив, что уже решаются вопросы по долгам, кредитам и заявленным горожанами проблемам". Не понятен смысл фразы. Т.е. сейчас вообще все решат?
Говорят, Тулеев грозит ФСБ всем,кто пишет правду в соц.сетях?
Фото Тулеева не актуальное, сейчас он старее и худее