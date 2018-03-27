Фото: belokuriha-gorod.ru
Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за подтопления в Белокурихе, отменен, сообщили в региональном правительстве.
Глава города-курорта принял соответствующее решение в связи со стабилизацией погодных условий. Сейчас в Белокурихе действует режим повышенной готовности.
"В городе приступили к устранению последствий паводка, проводится подворовый обход территории. Все городские службы и санатории работают в обычном режиме. На сегодняшний день в здравницах Белокурихи поправляют здоровье более четырех тысяч человек", — информируют городские власти.
В данный момент режим ЧС из-за паводка введен в Алтайском, Петропавловском, Третьяковском, Солонешенском, Солтонском районах, а также в Краснощековском районе (в границах сел Усть-Козлуха и Маралиха) и Усть-Калманском районе (в границах сел Усть-Калманка, Огни и Михайловка).
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