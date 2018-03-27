Фото: kremlin.ru
Преступная халатность и разгильдяйство — такие слова использовал президент России Владимир Путин, говоря о причинах трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Так, проводя во вторник в столице Кузбасса совещание о ликвидации последствий пожара в ТЦ, глава государства отметил: "Позавчера, 25 марта, произошла страшная трагедия здесь, в Кемерово, погибли десятки людей. Прежде чем мы начнем работать, хочу сказать, что вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания".
Затем президент задался вопросом: "Что же у нас происходит?"
"Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Напомним, в Кемерово президент прибыл утром 27 марта. В центре города он посетил стихийный мемориал памяти жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и возложил цветы.
Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате ЧП погибли десятки людей — официально подтверждена смерть более чем 60 человек.
Ведется следствие.
Также напомним, что с утра 27 марта на площади Советов собрались тысячи кемеровчан, которые требуют, чтобы им предоставили данные об истинном масштабе трагедии, а также призывают наказать виновных в гибели людей.
Комментарии
Разрешение которое центр имел для своей деятельности это халатность лиц выдавших его - не коррупция, не мздоимство?!
А Медведев Голодец послал, сам не поехал...
За этой трагедией явно просматриваются люди, которых раньше называли провокаторы. Им не интересны причины пожара и как не допустить подобного, они, используя произошедший пожар, говорят про выборы и всякую политическую пургу.
" Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие"
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Потому что у ВВП только две руки и два глаза. Не может один человек за всем усмотреть и всем управлять в ручном режиме, да еще когда приоритеты находятся в противоположной стороне от безопасности и благополучия простых россиян.
Поэтому, все эти риторические вопросы путин должен задать прежде всего себе.
О чем он говорит? При правильно спланированной работе не может быть много жертв ни при боевых действиях, ни, тем более, при работе в шахте.
"вся страна скорбит вместе с вами" - но государственный траур объявлять не стал. Наверное, для него недостаточно жертв?
Выглядет нелепо, демонстрируя при этом армейскую выправку.
27.03.2018 13:54
- гость -
Откуда у него военная выправка?! Не служил, на "военке" не учился, воинского звания не имеет...
Учитывая, что за спинами убитых горем людей явно просматриваются провокаторы, возникает подозрение, слишком уж быстро вспыхивает очаг и идет резкое распространение огня и дыма
Еще закрытые на ключ двери кинотеатра с детьми, что за чушь?
Как такое могло произойти? Путин разве не знает? Потому что в стране бардак, коррупция, и безнаказанность. Товарищ Путин, ты в своей стране наведите порядок, среди своих подчинённых чиновников, чтобы не было больше такое, а потом уже лезь в Сирию, на Украину или или куда-то. Ведь оборзели уже совсем на местах местная власть, лишь бы денег нахапать. Кто будет виноват в этой трагедии? Правильно... Виновных уже нашли_это охранник, который отключил сигнализацию, не понятно только для чего, и в своём уме ли он был. Второй виновный-это билетерша, которая закрыла двери, чтобы безбилетники не прошли. А настоящие виновник и где?
Чтобы иметь армейскую выправку нужно к Армии отношение иметь...
Гость от 27.03.2018 14:00, как у служившего когда то, у меня к вам будет три вопроса. Ответье на них пожалуста:
1.Что такое для вас - военная выправка?
2. Если внимательно посмотреть на снимок, то, кто перед кем стоит в военной выпровке?
Думается, что отвечая на них, сами поймете суть увиденного на снимке.
27.03.2018 14:02
Лиля
так вы же, дающие взятки, этих казнокрадов и взращиваете, предлагая бабки вместо того, что бы все сделать по уму. даже если инспектора закрывали глаза на нарушения, не надо делать виноватыми только чиновников. они виновны, их надо судить. но не только их:
в первую очередь виновны владельцы данного заведения, не обеспечившие безопасность для посетителей, за откаты экономя себе на карман.
и не надо звездеть, что у нас все работает только так: за взятку все работает только там, где её дают, соответственно, тот кто дает, такая же скотина, как и тот кто берет.
Вот когда с чиновников будут жестко спрашивать за их работу, вот тогда и будет порядок!
Путин - глава государства и с него в первую очередь спрос за его подчиненных!
27.03.2018 14:07
- гость -
источник дайте, пожалуйста.
очень интересно.
А что, там пожарники, МЧС, гос.комиссии ничего не контролируют чтоли? Кто допустил такое
Эти вольные огульные, выражения, которыми от рабства мы богаты.
Судить о времени - все мы прокуроры. О нашем же б..... , то все мы адвокаты.
Как-то непонятно получается: погибли 64 человека, почти все посетители двух кинозалов и игровой комнаты... На сколько же мест кинозалы были??? Власти просто скрывают истинное число погибших...
Геноцид Эклеров от 27.03.2018 14:10, Вы же полагаю бывший служака, какие еще могут быть для вас источники, если не ваша армейская служба!
Хорошо, тогда наводящий вам вопрос. Какую стойку вы принимали, когда в казарму, в комнату входил старший по воинскому званию начальник?
27.03.2018 14:10
Геноцид Эклеров
27.03.2018 14:07
- гость -
источник дайте, пожалуйста.
очень интересно.
Какой тебе источник дать? Нет комментария от 14.07
27.03.2018 14:16
- гость -
я вас спросил про источник того, что вы выложили в 14:07.
чтобы не быть голословным - назовите.
27.03.2018 14:14
Лиля
вот такие как вы и устраивают панику. вы ничегошеньки не знаете, но упорно твердите.
Геноцид Эклеров от 27.03.2018 14:27, я бы выложил вам свой источник, но это будет не скромно. Но других источников для вас у меня нет и не было.
Геноцид тролль, зачем ему отвечать?
27.03.2018 14:33
- гость -
в кои-то веки ты от своего лица пишешь, а не тупо копипастишь. молодец. погоду менять надо.
27.03.2018 14:31
- гость -
ну, вот и поговорили.
как всегда - одно и то-же. вброс без фактов.
не удивлен.
ту 14:33
и кто из нас тролль? я, спросивший про источник очевидно сомнительной информации, или человек, который мне в ответ написал просто чушь?
27.03.2018 14:14
Лиля
Судя по видеокамере с игровой комнаты все выбежали, а в кинотеатрах сейчас наполняемость я б сказал невысокая ... так что математика тут как раз и сходится
Беда в том Геноцид Эклеров, что вы ни кто иной, как тот самый Геноцид Эклеров! Нет у вас жизи и нет у вас опыта. Ничто вам не ведано. Оставайтесь таким же ......! Удачи вам.
27.03.2018 14:57
- гость -
просто тошнит от таких как вы. мелкая подлянка, у которой поганый рот, и которая за свои же слова не может ответить, ссылаясь на какой то мифический опыт...
Беда в том, что таких вот глубоко мыслящих Геноцид Эклеров, ( не удевлюсь что еще двумя высшими образованиями и с научной дисертацией о том, что то там в носу. У нас народилось - пруд пруди. Потому и живем боко от случая к случаю.
"не удевлюсь"
не удивлен вашей безграмотностью.
Почему на съёмке, где быстро дым распросранился время с 15:56 сразу на 16:00 перескочило?
потому что запись для чего то обрезали
наверно для того что бы народ подумал что возгорание было моментальным