Фото: пресс-служба Кремля
Глава РФ Владимир Путин во вторник, 27 марта, в ходе визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет РИА "Новости".
В областной больнице президент пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Путин поинтересовался его самочувствием. В ответ Заварзин сказал, что чувствует себя нормально. Молодой человек уточнил, что в момент пожара находился в ТЦ с отцом. Он добавил, что сначала многие не поверили в серьезность происходящего и посчитали тревогу учебной.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, в свою очередь, сообщила Путину, что отец парня жив, а сам он идет на поправку.
Кроме этого, глава РФ встретился с тремя мужчинами, помогавшими эвакуировать людей из "Зимней вишни" в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.
Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах таких тяжелых последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию ТЦ с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.
Путин пожелал всем пострадавшим выздоровления и пожал им руки.
Комментарии
считает неправильной всю конструкцию ТЦ с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.... А как же проект экспертизу прошел, ежели он не соответствует требованиям пожарных??
как, как - за деньги
Как то странно. Пользовали, пользовали ТЦ, аж пять лет, и у всех, все было нормально и благородно!
Но вот, случилась крупная, серьезная беда, полагаю что никак независящая от строения. И вот, понеслась скрепя, наша вечная проблема по ухабам да по родным колдобинам. И ничего тут не поделаешь, таков наш гибкий менталитет, как ответ на все вопросы.