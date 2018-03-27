Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал прекратить продажу алкоголя в подтопленных населенных пунктах региона. Поручение дано на прошедшем во вторник, 27 марта, заседании комитета по чрезвычайным ситуациям, которое провел вместе с губернатором начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко.
По последним данным, режим ЧС действует в Краснощековском (в границах сел Усть-Козлуха и Маралиха), Алтайском, Петропавловском, Третьяковском, Солонешенском, Солтонском, Усть-Калманском (в границах сел Усть-Калманка, Огни и Михайловка) районах. Всего в семи муниципалитетах.
По данным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в регионе остаются подтопленными 79 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях и четырех городах. Подтоплено 3035 приусадебных участков, 1255 жилых домов (3206 человек, 703 ребенка). Эвакуировано 1039 человек, из них 123 человека находятся в пунктах временного размещения, остальные 916 человек – у родственников и знакомых.
Всего в крае подготовлено 62 пункта временного размещения населения вместимостью 8863 места.
27 марта губернатор Карлин посетит несколько районов, где наблюдается наиболее сложная ситуация с паводком.
Комментарии
Почему Губернатор думает, что на подтопленных территориях живут исключительно алкоголики? Или это для того, чтобы не спились сотрудники МЧС, участвующие в спасении жителей - алкоголиков?
че к чему?
простите, граждане, а как может быть губернатор без губернии
А как с Диденко, когда на фото сидит с Лисиным?