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﻿На бесплатном семинаре расскажут все, что нужно знать об интернет-продажах

, ИА "Амител"
Бесплатный семинар о продажах в интернете пройдет 5 апреля в Барнауле

Перевод бизнеса в онлайн — жизненно необходимый шаг для любой компании. 5 апреля в Барнауле пройдет бесплатный семинар "Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете". Слушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина от российских экспертов IT-отрасли.

Компании "1С-Битрикс", "Яндекс", "МойСклад", Координационный центр национального домена сети Интернет, "Митра", "Миранит" расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.

Слушатели семинара узнают:

  • как оценить реальные затраты и риски при разработке интернет-магазина;
  • где рекламироваться, чтобы клиенты шли толпами;
  • как подключить онлайн-кассу и соответствовать 54-ФЗ;
  • как получать клиентов из социальных сетей;
  • что сделать, чтобы продавать 24/7 с любых мобильных устройств;
  • как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;
  • какие интернет-технологии необходимы современной компании, чтобы обогнать конкурентов.

Дата и время: 5 апреля в 10.00
Место проведения: ТРЦ "Пионер", пр. Ленина, 102В, кинозал №2 (4-й этаж)
Подробная информация о мероприятии

"Наверняка читатели думают, что на семинаре будет одна реклама и навязчивая продажа", — переживают организаторы. Но на самом деле в семинаре участвуют спикеры известных IT-компаний России, которые в продаже своих услуг уже не нуждаются. Эксперты не учат жить и не требуют вложить деньги в воздух — они делятся только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами.

Этот семинар для тех, кто хочет:

  • перевести свой бизнес в онлайн, а не использовать старые "дедовские" методы ведения бизнеса в офлайне;
  • превратить интернет-магазин из обузы в источник прибыли;
  • поставить шах и мат своим конкурентам;
  • получить 12 новых инструментов для развития онлайн-бизнеса, о которых еще мало кто знает.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха помогут слушателям сэкономить время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки. Всего за несколько часов бесплатно можно получить те знания, за которые обычно платят немалые деньги и ждут годами.

Для бесплатного участия необходима регистрация. Организаторы рекомендуют поспешить.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании “Митра” по телефону + 7 (3852) 57-25-25 или по электронной почте info@mitra.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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