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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Путин пообещал наказать всех виновных в пожаре в ТЦ в Кемерово

, ИА "Амител"
Также президент призвал не сомневаться в данных о количестве погибших

Фото: telegram.org

Российский лидер Владимир Путин в Кемерово на незапланированной встрече с инициативной группой граждан пообещал, что все виновные в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" понесут наказание. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Президент отметил, что на месте работает следственная группа из 100 человек, работу которой возглавляет руководитель СКР. "Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — заявил Путин.

Кроме этого, глава государства призвал не сомневаться в официальных данных о количестве жертв пожара и не доверять информации, которую распространяют в соцсетях.

Издание добавляет, что президент возмутился отсутствием проверок в торговом центре в течение двух лет.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — заявил он.

Напомним, согласно официальным данным, жертвами пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

27.03.2018 14:36
- гость -

Скоро пройдет наказание назначенных виновных.

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27.03.2018 14:41
- гость -

Это что ж, опять новые выборы, что ли? Ну если всех виновных наказать.

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27.03.2018 14:52
- гость -

а если бы его там ребенок погиб? думаю , что виновные в какой точке мира бы не находились через сутки уже были под стражей в бутырке вплоть до электрика...

0  0
27.03.2018 14:57
- гость -


27.03.2018 14:52
- гость -
При капитализме вся власть находится в руках капитала, у олигархов. Всякие там президенты, премьеры и прочие депутаты - это лишь говорящие головы, которые являются слугами олигархов. Поэтому властные возможности Путина сильно преувеличены. Это просто говорящая голова, которая говорит то, что диктует капитал.

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