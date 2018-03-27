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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Правду давай: репортаж с митинга в центре Кемерово

, ИА "Амител"
На площадь Советов в столице Кузбасса подтянули большое количество полиции

Видео и фото: Ася Хлыновская специально для Amic.ru

Митинг в центре Кемерово, в ходе которого жители областной столицы требуют наказать виновных в трагедии, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня", продолжается.

На месте работает заместитель главного редактора медиагруппы FM-Продакшн Ася Хлыновская.

В данный момент на площадь Советов, где проходит акция, стянули значительные силы полиции.

Собравшиеся граждане обсуждают информацию о погибших в результате пожара и высказывают уверенность в том, что истинные масштабы трагедии от них скрывают.

Проезжающие автомобили активно сигналят и выражают таким образом поддержку жителям Кемерово, пришедшим в центр города.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.03.2018 14:31
- гость -

А правду мы узнаем не ранее, чем через 50 лет, когда рассекретят информацию по пожару, но только в случае, если результаты расследования не сфальсифицируют сейчас. А фальсификация, я думаю, уже идет полным ходом.

0  0
27.03.2018 14:34
- гость -

ссыкотно? полицию согнали защищать?

0  0
27.03.2018 14:38
- гость -

Ну скажут вам правду, вам легче от этого станет? Людей уже не вернуть и надо думать о том, чтобы такая трагедия не повторилась.

0  0
27.03.2018 14:40
- гость -

Полиция для того, чтобы не было беспорядков. Люди сейчас в таком состоянии, их можно понять. Но могут пострадать невинные.

0  0
27.03.2018 14:41
Ируся

интересно,у полиции рука поднимется? что-то страшно становится.........

0  0
27.03.2018 14:42
- гость -

я вот понять не могу: кому то станет легче, если скажут что погибло не 60, а 160??? Или кому то легче от того что погибло не 160, а 60?? Какая разница?? Люди погибли, дети, и что 60, что 160 - это трагедия! Но у нас как всегда, начинают всякую хрень собирать, соседка соседки, знакомый знакомого.. ни один не сказал - да, я лично вынес и посчитал, все "свидетельские" показания ОБС.. Разве кому то отказали уже в материальной помощи, потому что не признали погибшим?? Или еще как то ущемили исходя из типа "заниженного" числа погибших?? Кому то выгодно раздуть масштабы трагедии, устроить беспорядки - вот это абсолютно очевидно. Трагедия чудовищная, наказание должны понести виновники, и уж за 60 или 160 человек оно не уменьшится...

0  0
27.03.2018 14:42
- гость -


27.03.2018 14:38
- гость -
18 марта думать надо было. Щас поздно уже.

0  0
27.03.2018 14:43
- гость -

27.03.2018 14:42
Vanadiy2014
Нет, это же случилось при старом президенте, он как раз щас сдаёт дела новому. Ну а новый прийде - порядок наведе!

0  0
27.03.2018 14:47
TAO

Интерестно, а митинг то наверное несанкционирован? Приказ Полиции на разгон митинга поступит? Зря власти полицию подтянули в таком количестве, сразу видно бояться правды, бояться народного гнева. Русский народ может долго молчать, но если погибли дети, то держитесь власти, за ребенка любой человек порвет виновных, видимо бояться за солнцеликого, военных уже туда стянули, интерестно хватит ли смелости у Путина на митинге появиться?

0  0
27.03.2018 14:47
- гость -

Ируся
толпа неуправляема, тем более в нынешнем состоянии людей.. а при наличии козлов-провакаторов, которых очевидно сейчас там есть, вообще сложно сказать во что может обернуться этот митинг. Пострадать то могут не только чиновники, в принципе любой даже случайно попавший в эту машину. А отдельные личности однозначно попытаются устроить какую-нибудь гадость на фоне всеобщего горя и крайнего психологического напряжения. Поэтому полиция просто необходима.

0  0
27.03.2018 14:49
- гость -

виновник не понесет наказание или вы думаете, что миллиардер бизнес которого платит огромные налоги в бюджет и в карман власти будет привлечен к ответственности??? Тут люди куда с меньшим капиталом сбивают людей насмерть и выходят сухими из воды....

0  0
27.03.2018 14:49
гость

а триумфатор то к народу выйдет, или жим жим?

0  0
27.03.2018 14:51
- гость -

вы считаете, что если бы 18 марта выбрали другого президента, то трагедии бы не случилось?

0  0
27.03.2018 14:52
Ируся

да,обстановочка сейчас та ещё.......новая тема про якобы двести могил на пятом кладбище г.Кемерово. Все кричат и негодуют.....

0  0
27.03.2018 14:54
Бестия

Все началась политика.... Сейчас оппозиция Тулеева проснется

0  0
27.03.2018 15:02
- гость -

27.03.2018 14:51
- гость -

Если бы в 2000-м выбрали достойного человека, то трагедии не случилось бы. Но что в 2000-м, что в 2018-м достойных среди кандидатов не было, поэтому выбрали, что выбрали. И с этим жить ближайшие несколько лет.

0  0
27.03.2018 15:03
Геноцид Эклеров

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела. Если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", — рассказал один из членов инициативной группы на митинге на площади Советов в Кемерово.

Другой активист заявил, что распространяемая в интернете информация о том, что тела прячут на местном хладокомбинате, не соответствует действительности.

"Ничего, кроме продуктов, там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?" - цитирует агентство слова активиста.

люди, очнитесь уже. не ведитесь на байки провокаторов.

0  0
27.03.2018 15:04
- гость -

за ребенка любой человек порвет виновных

Вот сейчас главное, чтобы это действительно были виновные.

0  0
27.03.2018 15:07
- гость -

27.03.2018 15:02
- гость -

вы предсказатель?

0  0
27.03.2018 15:09
Che

капитализм убивает. Экономия на всем,чтобы больше заработать.

0  0
27.03.2018 15:10
Filin

о, правдоискатели подтянулись, упыри то есть, готовые любое горе поставить на службу себе. Упырям пофиг люди, оне про достойных бакланят.

0  0
27.03.2018 15:10
- гость -

27.03.2018 14:42
- гость -/////////////
Если жертв больше 150, то вышвырнут всю администрацию Кемеровской области

0  0
27.03.2018 15:12
- гость -

27.03.2018 15:10
- гость -

а если 149, то чё, не выкинут?
зачем вы бред буровите?

0  0
27.03.2018 15:13
Гость

Соболезнования всем семьям погибших.
Мне только одно интересно,в выходной день+каникулы у детей+премьера детского мультфильма,приезд детей из соседних районов,а в СМИ говорит о 64 погибших,это как?
Целыми семьями выгорали.
В интернете очень многое преувеличено,но кто из чиновников Кемерово,придумал цифру 64,чем данная цифра вас так привлекла,может просто своим желанием выставить желаемое за действительное???

0  0
27.03.2018 15:13
-гость-

Filin- Ролдугин? виолончели в опасности?

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