Фото: "Алтайские театр драмы"
Празднование Всемирного дня театра в Барнауле перенесли с 27 марта на 3 апреля из-за трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Соответствующее объявление распространили в алтайских театрах.
"Уважаемые зрители! В связи с трагедией, произошедшей в Кемерово, наш театральный "капустник" с 27 марта переносится на 3 апреля. Уверены, что вы с пониманием отнесетесь к нашему решению. Мы не можем поступить иначе, не можем шутить и веселиться, когда погибли люди. Нам и вам нужно время, чтобы разделить с нашими соседями по региону их горе, чтобы помолиться за погибших и оставшихся жить", — говорится в сообщении.
Отметим, при пожаре в кемеровском ТЦ погибли 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах сейчас находятся 13 пострадавших. 27 марта президент страны Владимир Путин находится с визитом в Кемерово. Там он провел совещание, где назвал произошедшее разгильдяйством.
Отметим, что 27 марта почти во всех учреждениях Алтайского края отменены увеселительные мероприятия.
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