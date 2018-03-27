Фото: Ася Хлыновская / Amic.ru
Более 40 детей погибли в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом свидетельствуют данные списков погибших, которые вывешены в штабе, созданном родными жертв трагедии, пишет "Интерфакс".
Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 ребенок.
Также сообщается, что члены инициативной группы родственников, проинспектировавшей кемеровский морг, подтвердили достоверность данных о 64 жертвах пожара в ТЦ.
"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела. Если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", — рассказал один из членов инициативной группы на митинге на площади Советов в Кемерово.
Другой активист заявил, что распространяемая в интернете информация о том, что тела прячут на местном хладокомбинате, не соответствует действительности.
"Ничего, кроме продуктов, там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?" - цитирует агентство слова активиста.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел в воскресенье, 25 марта. Во вторник, 27 марта, на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родные погибших и выжившие.
Комментарии
Просто кто то умело пользуется трагедией, вбрасывая фейки. Найти и наказать.