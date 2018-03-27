Фото: gazprom-agnks.ru
Заправочные станции с природным газом могут появиться в Алтайском крае в 2022 году. 22 марта в Барнауле состоялось совещание под председательством заместителя министра строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края Дмитрия Коровина по итогам работы в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом за 2017 год. На совещании обсуждались перспективы и возможности использования природного газа на автотранспорте и развитие заправочной сети в регионе.
"К 2022 году планируется открыть автомобильные газонаполнительные компрессорные станции — АГНКС в Барнауле, Новоалтайске и Бийске", — рассказал участникам встречи заместитель директора филиала "Газпром газомоторное топливо" в Томске Пётр Евсейкин.
Как сообщает региональный Минстройтранс, на совещании представители "Газпрома" также рассказали о действующих маркетинговых программах по стимулированию перевода транспорта на метан, позволяющих произвести переоборудование автомобилей с отсрочкой платежа или вернуть часть денежных средств, затраченных на установку газобаллонного оборудования.
"На сегодняшний день мы имеем возможность предложить предприятиям перевести транспорт для работы на метане по схеме "Переоборудуй сейчас, плати потом". Программа "Первый раз – первый газ" предполагает передачу газобаллонного оборудования на условиях аренды с последующим выкупом по остаточной стоимости. А стоимость аренды при этом включена для участника акции в стоимость газа на АГНКС "Газпром газомоторное топливо", — добавил Евсейкин.
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