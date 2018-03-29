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Где недорого купить модную одежду на весну. Инфографика

, ИА "Амител"
Центр оптово-розничной торговли "Мерка" приглашает барнаульцев на примерку модных образов

Весна на полном ходу врывается в Барнаул, и даже мелкие неурядицы в виде снега и ветра не могут испортить приподнятое настроение горожан. После затяжной сибирской зимы первым делом хочется "обновиться": девушки меняют гардероб, парни, желая понравиться дамам, следуют их примеру. Обычно такое весеннее преображение бьет по карману. Но Amic.ru знает место, где можно выбрать стильный гардероб без ущерба для кошелька. Так, центр оптово-розничной торговли "Мерка" предлагает большой выбор качественных и стильных вещей для любого возраста. За какую сумму в "Мерке" возможно приобрести весенний гардероб, смотрите в нашей инфографике. 

*Для увеличения картинки нажмите на нее

МЕРКА
Центр оптово-розничной торговли
Instagram 
#td_merka
Комсомольский проспект, 45а
Режим работы: 09:00–20:00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2018 08:46
Eugene

Опять очередной "дишман"? Может хватит?

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