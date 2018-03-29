Где недорого купить модную одежду на весну. Инфографика

Весна на полном ходу врывается в Барнаул, и даже мелкие неурядицы в виде снега и ветра не могут испортить приподнятое настроение горожан. После затяжной сибирской зимы первым делом хочется "обновиться": девушки меняют гардероб, парни, желая понравиться дамам, следуют их примеру. Обычно такое весеннее преображение бьет по карману. Но Amic.ru знает место, где можно выбрать стильный гардероб без ущерба для кошелька. Так, центр оптово-розничной торговли "Мерка" предлагает большой выбор качественных и стильных вещей для любого возраста. За какую сумму в "Мерке" возможно приобрести весенний гардероб, смотрите в нашей инфографике.
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МЕРКА
Центр оптово-розничной торговли
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#td_merka
Комсомольский проспект, 45а
Режим работы: 09:00–20:00
Комментарии
Опять очередной "дишман"? Может хватит?