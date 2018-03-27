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Принятие кадровых решений по факту пожара в кемеровском торговом центре требует определения виновных. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан во вторник, 27 марта, пишет "Лента.ру" со ссылкой на РИА "Новости".
В ходе встречи, которая происходила в холле морга местной медико-санитарной части, жители спросили президента, не планируется ли отставка главы региона Амана Тулеева.
"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решение подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения", — отметил он, добавив, что статус в данной ситуации, когда погибли люди, дети, не будет иметь значения.
Кроме этого, Путин призвал "не назначать" виновных до завершения расследования. Он пообещал, что следователи "пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал".
Также глава государства подчеркнул, что основной вопрос заключается в том, что подобных объектов в России может быть много.
Напомним, жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня", произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.
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