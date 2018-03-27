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Губернатор Алтайского края Александр Карлин выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" — на имя своего кузбасского коллеги Амана Тулеева он направил телеграмму.
"Примите искренние соболезнования в связи с трагедией, в которой погибли и пострадали десятки детей и взрослых. От имени жителей Алтайского края хочу передать слова поддержки и участия родственникам, близким погибших во время пожара. Мы разделяем с вами тяжесть потери, надеемся, что обстоятельства произошедшего будут подвергнуты самому тщательному анализу", — отметил Александр Карлин.
Также глава региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Готовы оказать всю необходимую помощь в лечении и оздоровлении пострадавших братьев-кузбассовцев", — добавил губернатор.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате ЧП погибли десятки людей — официально подтверждена смерть более чем 60 человек. Ведется следствие.
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