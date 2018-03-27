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Следствие рассматривает в качестве приоритетных версий причин пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" замыкание электрики и применение открытого огня. Об этом пишет RT, ссылаясь на заявление председателя СКР Александра Бастрыкина на совещании у президента Владимира Путина.
"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо <...> применение открытого огня", — заявил Бастрыкин, отметив, что во вторую версию следователи верят меньше.
Напомним, ранее лидер страны заявил, что причиной трагедии стали "преступная халатность и разгильдяйство".
Согласно официальным данным, жертвами пожара в кемеровской "Зимней вишне", произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.
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