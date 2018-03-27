В Кемеровской области объявлен трехдневный траур (27, 28 и 29 марта) в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". В эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Студенты, преподаватели, сотрудники технического университета им. И. И. Ползунова вместе со всеми россиянами скорбят по поводу трагедии, произошедшей в Кемерово и унесшей десятки жизней детей и взрослых.
27 марта совет старост университета почтил минутой молчания память безвинно погибших жертв. Завтра на большом перерыве на главную площадь университета выйдут бойцы студенческих отрядов, курсанты военной кафедры, члены студенческого правительства и профсоюза, чтобы провести акцию памяти и солидарности с семьями, потерявшими своих родных и близких.
В связи с трагедией, произошедшей 25 марта, Российский Красный Крест объявляет сбор средств для семей пострадавших.
Отдел социального развития вуза призвал всех политехников не оставаться равнодушными к этой человеческой трагедии и оказать посильную помощь, перечислив денежные средства на счёт Кемеровского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор. счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: "Оказание помощи пострадавшим при пожаре"
Комментарии