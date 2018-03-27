Фото: Алтайская митрополия
Панихиды по погибшим в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" прошли в храмах Барнаула во вторник, 27 марта, сообщает пресс-служба Алтайской епархии.
В этот день в Покровском кафедральном соборе Барнаула собрались сотрудники Росгвардии. В эти дни заупокойные службы и молебны о здравии выживших проходят во всех епархиях и митрополиях Русской православной церкви. Соболезнования кемеровчанам выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Это общая боль и беда для всех нас. Кузбасс – наши соседи, и мы воспринимаем их трагедию как свою собственную. Тем более умерли ни в чем не повинные дети. Мы ежедневно возносим молитвы за невинных жертв трагической случайности в обычном торговом центре. Да упокоит Господь их души в селениях праведных!" - приводит епархия слова благочинного Барнаульского церковного округа Иерея Олега Голубитского.
Ранее в память о погибших в ТРЦ "Зимняя вишня" заупокойное богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Комментарии
Да упокоит Господь их души ...ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ??? КАКОЙ ГОСПОДЬ И ГДЕ ОН БЫЛ КОГДА ДЕТИ ГОРЕЛИ!!!! ЗАПЕРТЫЕ ДЕТИ ГОРЕЛИ!!! ГОСПОДУ БЫЛО НЕ ПОД СИЛУ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ДВЕРЬ????
ОТВЕТ ПРОСТ: НЕТ НИКАКОГО ГОСПОДА!
оскорбление чувств верующих = статья УК
27.03.2018 16:22
- гость -оскорбление чувств верующих = статья УК
Очень жаль что нет статьи "Оскорбления чувств здравомыслящих"