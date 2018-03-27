Фото: vercity.ru
Полиция в Барнауле просит помощи у очевидцев ДТП, произошедшего еще 5 марта текущего года на улице Попова в районе дома №143.
По информации городской ГИБДД, около 11:20 произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.
"За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивается автомобиль иностранного производства, в кузове светлого цвета, левостороннее расположение руля", - уточняют в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих данными об этом инциденте, просят обращаться по телефонам (3852) 393-605, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.
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