Фото: Ася Хлыновская / Amic.ru
Кемеровский губернатор Аман Тулеев заявил, что вышедшие на стихийный митинг в центре г. Кемерово люди на самом деле не являются родными жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и пытаются "решить свои проблемы". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
"Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы", — сказал глава Кемеровской области президенту РФ Владимиру Путину, добавив, что на площади собралось около 200 человек.
Издание подчеркивает, что ранее вице-губернатор региона Сергей Цивилев на митинге обвинил отца, который потерял троих детей при пожаре в "Зимней вишне", в желании "попиариться на трагедии".
В Кемерово во вторник, 27 марта, проходит митинг, участники которого требуют отставки Тулеева и рассказать правду о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Изначально на площади собралось около 300 человек, но позднее число протестующих выросло до нескольких тысяч.
Напомним, жертвами пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ, согласно официальным данным, стали 64 человека.
Комментарии
Ну вот кто тянул за язык?
"Сегодня там человек 200". Хмм. Там ОМОНа больше.
Про потерявшего троих детей пиарящегося отца-мощно задвинуто.За такие слова и вздернуть можно.
Старого больного маразматика не оторвать от кормушки. Извинился перед президентом за трагедию, а людям просто хамит в ответ.
200 человек бузотеров.И не боятся чекисту бывшему в глаза врать?
Что за дичь вообще я наблюдаю?
На месте этого отца меня б никакая охрана не смогла остановить. Я бы этого паскудного чинушу голыми руками на куски разорвал.
У чинуши всегда один ответ на все случаи жизни.
Им глубоко плевать на погибших - они сейчас трясутся за свои кресла.
Правильно. Если твои дети ещё не сгорели, нечего делать на митинге. Ждите свою очередь, учитывая состояние дел, ждать не долго
Вы на тулеева до Германии и после посмотрите, это же другой человек. Основная задача для него не помереть, а не проблемы области решать.
Посмотрел бы на Тулеева, если бы у него погибли дети и что бы он тогда говорил!
В штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», располагают данными о 85 пропавших без вести. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сказал собеседник агентства.