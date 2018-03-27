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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Тулеев назвал митингующих кемеровчан "бузотерами"

, ИА "Амител"
Вице-губернатор региона ранее обвинил отца, потерявшего в пожаре детей, в желании "попиариться на трагедии"

Фото: Ася Хлыновская / Amic.ru

Кемеровский губернатор Аман Тулеев заявил, что вышедшие на стихийный митинг в центре г. Кемерово люди на самом деле не являются родными жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и пытаются "решить свои проблемы". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".

"Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы", — сказал глава Кемеровской области президенту РФ Владимиру Путину, добавив, что на площади собралось около 200 человек.

Издание подчеркивает, что ранее вице-губернатор региона Сергей Цивилев на митинге обвинил отца, который потерял троих детей при пожаре в "Зимней вишне", в желании "попиариться на трагедии".

В Кемерово во вторник, 27 марта, проходит митинг, участники которого требуют отставки Тулеева и рассказать правду о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Изначально на площади собралось около 300 человек, но позднее число протестующих выросло до нескольких тысяч.

Напомним, жертвами пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ, согласно официальным данным, стали 64 человека.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.03.2018 16:19
Vanadiy2014

Ну вот кто тянул за язык?

0  0
27.03.2018 16:21
Пузырек

"Сегодня там человек 200". Хмм. Там ОМОНа больше.

0  0
27.03.2018 16:22
Эрг Ноор

Про потерявшего троих детей пиарящегося отца-мощно задвинуто.За такие слова и вздернуть можно.

0  0
27.03.2018 16:22
- гость -

Старого больного маразматика не оторвать от кормушки. Извинился перед президентом за трагедию, а людям просто хамит в ответ.

0  0
27.03.2018 16:24
9

200 человек бузотеров.И не боятся чекисту бывшему в глаза врать?
Что за дичь вообще я наблюдаю?

0  0
27.03.2018 16:26
- гость -

На месте этого отца меня б никакая охрана не смогла остановить. Я бы этого паскудного чинушу голыми руками на куски разорвал.

0  0
27.03.2018 16:29
С

У чинуши всегда один ответ на все случаи жизни.

0  0
27.03.2018 16:32
С

Им глубоко плевать на погибших - они сейчас трясутся за свои кресла.

0  0
27.03.2018 16:42
- гость -

Правильно. Если твои дети ещё не сгорели, нечего делать на митинге. Ждите свою очередь, учитывая состояние дел, ждать не долго

0  0
27.03.2018 16:43
- гость -

Вы на тулеева до Германии и после посмотрите, это же другой человек. Основная задача для него не помереть, а не проблемы области решать.

0  0
27.03.2018 16:52
- гость -

Посмотрел бы на Тулеева, если бы у него погибли дети и что бы он тогда говорил!

0  0
27.03.2018 16:53
- гость -

В штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», располагают данными о 85 пропавших без вести. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сказал собеседник агентства.

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