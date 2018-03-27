Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени перед митингующими

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у всех жителей города Кемерово. Произошло это на народном митинге, который продолжается в городе почти шесть часов. Пожалуй, он единственный, кто вышел к людям из представителей власти города и области.
Перед этим Цивилев клялся своими тремя детьми в том, что власти говорят правду и не занижают количество пострадавших и погибших в пожаре: "Возможно, мы просто можем не знать о том, что кто-то еще погиб. Тогда мы просим вашей помощи. Но цивилизованной. Придите к нам, скажите, что я, такой-то такой, ищу соседа, брата, родственника. Его имя такое-то, год рождения такой-то. И мы будем искать. Вместе. Поверьте, мы действительно делаем все возможное. Но и мы нуждаемся в вашей помощи".
Фото: Ася Хлыновская
Как передает с места события заместитель главного редактора медиагруппы FM-Продакшн Ася Хлыновская, через час власти пообещали опубликовать полные списки пострадавших и погибших в пожаре, а также тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести.
Также Сергей Цивилев заявил, что на время всех мероприятий, связанных с ЧП в "Зимней вишне", переезжает в штаб, который находится в школе рядом со сгоревшим ТРЦ. Завтра, 28 марта, он приглашает всех пострадавших от пожара и потерявших родственников к себе в штаб.
Тем не менее присутствующие на митинге не расходятся. Люди грозятся ставить палатки. По словам корреспондента, на площадь подходят все новые граждане, у которых уже закончился рабочий день.
Комментарии
Хорошо, что у нас холода, а то точно не разошлись бы, а расходилися.
сколько еще без вести пропавших в этих списках?
владельца бизнеса, главу мчс посудют?! ах да у нас же миллиардерам и высокопоставленым чиновникам которые лабзаются с властью можно все, хоть в центре москвы стрелять, с бандитами в розыске обниматься, людей давить, вообщем любой каприз за ваши деньги...
27.03.2018 17:21
- гость -
А причем тут владелец бизнеса и глава МЧС?? У ТЦ есть ДИРЕКТОР и ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ. Эти люди работают на местах и каждый день, а владелец может лежать на берегу Кипра и не знать как его ТЦ даже выглядит. Глава МЧС не подписывает акт приемки здания. На это есть инспектор. Который походу за какой то профит и закрыл глаза на нарушения. Вам походу если в больнице укол ставят не правильно вы сразу жалобу министру здравоохранения рисуете...
понты дешовые
искренне сказал, не сомневайтесь
а владелец не виноват что сэкономил на сигнализации? наверно инженер сам решил закупать все самое дешевое что бы поиметь проблем? или директор ТЦ из своей зар.платы платил проверяющим? что за бред то несете. В этой трагедии в первую очередь виноват владелец!