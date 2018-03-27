Фото: vk.com/incident_42
Концерт, посвященный памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре, пройдет 27 марта в Барнауле.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, Русский камерный оркестр изменил программу запланированного на сегодня концерта. Выступление музыкантов начнется с минуты молчания. Вместе с оркестром на сцену выйдет солистка Государственного ансамбля песни и танца Алтая Юлия Вереина.
Концерт начнется в 18:30 в зале на проспекте Комсомольском, 108а.
Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В данный момент официально подтверждена гибель 64 человек. Также в результате пожара пострадали десятки людей.
27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Сегодня в столице Кузбасса работал президент РФ Владимир Путин, пообещавший, что все виновные в произошедшем будут наказаны.
Также напомним, что в центре Кемерово собралось несколько тысяч горожан, потребовавших сообщить им истинные масштабы трагедии и наказать виновных.
Комментарии